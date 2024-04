Telewizory Samsung będą inteligentne. A Ty możesz wygrać 1000 zł

Wkrótce w Polsce zadebiutują telewizory Samsunga z funkcjami wspieranymi przez sztuczną inteligencję. Z tej okazji firma przygotowała konkurs, w którym do wygrania jest voucher o wartości 1000 zł do wydania na zakupy w sklepie samsung.pl. Każde zgłoszenie to ponadto 250 zł na zakup nowego telewizora.

Samsung Polska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Beyond the Screen: AI w Twoim zasięgu". Może to być dobra okazja dla każdego, kto chciałby jako jeden z pierwszych poznać możliwości najnowszych telewizorów koreańskiego producenta.

W 2024 roku telewizory Samsunga mają dostarczyć jeszcze więcej rozrywki w doskonałej jakości. Będzie to możliwe między innymi dzięki nowym rozwiązaniom opartym na technologii sztucznej inteligencji. Na przykład najwyższy flagowy model Excellence Line Neo QLED 8K QN900D został wyposażony w Procesor AI NQ8 Gen3, który optymalizuje obraz i dźwięk w celu zapewnienia wrażeń jak najwyższej jakości, niezależnie od tego, czy oglądamy treści VOD, czy sport na żywo.

W ofercie znajdą się również telewizory Samsung OLED oraz Samsung Neo QLED. One również skorzystają ze sztucznej inteligencji do upscalingu obrazu i dźwięku.

Wygraj voucher o wartości 1000 zł

Aby wziąć udział w konkursie "Beyond the Screen: AI w Twoim zasięgu" i dać sobie szansę na wygraną, należy wykonać dwa proste kroki:

zarejestrować się na stronie www.samsung.com/pl/unboxanddiscover/,

odpowiedzieć na następujące pytanie konkursowe:

W jaki sposób wykorzystasz możliwości AI, aby czerpać jeszcze większą przyjemność z oglądania TV?

Zamieszczenie zadania konkursowego oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej konkursu, jest równoznaczne z dokonaniem prawidłowego zgłoszenia. Konkurs potrwa do 21 kwietnia 2024 roku, do godziny 23:59.

10 uczestników konkursu, którzy udzielą najciekawszych odpowiedzi na zamieszczone wyżej pytanie, otrzyma vouchery o wartości 1000 zł na zakup dowolnego urządzenia w sklepie samsung.pl. Dodatkowo, po każdej rejestracji można otrzymać 250 zł na zakup nowego telewizora Samsung z technologią sztucznej inteligencji. Do wyboru są modele z serii Excellence Line Neo QLED 8K, Neo QLED 4K oraz OLED.

Dodatkowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie. Polska premiera nowych telewizorów Samsunga odbędzie się podczas wydarzenia "Unbox & Discover", 24 kwietnia 2024 roku. Start o godzinie 18:00.

