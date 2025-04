Zegarki Galaxy Watch jeszcze lepiej zmierzą twój sen. Chodzi o bezdech

Pasek TECH-PROTECT IconBand do Samsung Galaxy Watch 4/5/5 Pro/6/FE Zielony

Producent zapowiada, że w kolejnych etapach prace koncentrować będą się na wyjściu poza samą diagnostykę – dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji możliwe będzie codzienne monitorowanie i aktywne zarządzanie objawami bezdechu sennego. Wszystko po to, aby użytkownicy mieli dostęp do możliwie jak najlepszych narzędzi wspierających zdrowy sen i ogólną kondycję organizmu.

Funkcja monitorowania bezdechu sennego, dostępna w zegarkach Samsung Galaxy Watch, wykrywa oznaki obturacyjnego bezdechu sennego – od umiarkowanego do ciężkiego. Chodzi o sytuację, gdy w trakcie snu dochodzi do zatrzymania oddychania lub jego spłycenia. Efekty mogą być poważne – to nie tylko zmęczenie i problemy z koncentracją, ale także nadciśnienie tętnicze.