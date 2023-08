W Polsce jest 3,5 mln podłączonych do sieci telewizorów Samsung Smart TV

Według danych Samsunga w Polsce jest aż 3,5 mln telewizorów koreańskiej marki, które są podłączone do Internetu.

Spośród 3,5 mln telewizorów Smart TV Samsunga aż 2,9 mln to modele z systemem Tizen. Pozostałe 600 tys. to starsze konstrukcje oparte na systemie Orsay. Jednocześnie Polacy bardzo chętnie z nich korzystają. Średnio są one włączone przez nieco ponad 6 godzin przez 24 dni w miesiącu. Daje to w przybliżeniu około 184 godzin korzystania z telewizora.

Choć na pierwszy rzut oka te dane mogą wydawać się zaskakujące, to po głębszej analizie okazuje się to całkiem naturalne. Od lat największy domowy ekran służy nie tylko do odbioru telewizji linearnej, a jego rola została całkowicie przedefiniowana. Dziś każdy z członków rodziny nie tylko decyduje, co i kiedy oglądają za pośrednictwem platform VOD czy innych aplikacji, ale może także tworzyć własne scenariusze wykorzystania telewizora np. do pracy czy grania w chmurze. To daje wiele nowych możliwości.

– komentuje Grzegorz Stanisz, dyrektor sprzedaży i marketingu działu RTV w firmie Samsung Electronics Polska.

Dzisiaj, według danych Samsunga, na ich własnej platformie Smart TV dostępnych jest już około 1000 aplikacji, z czego 200 w języku polskim. Oczywiście wśród tych najpopularniejszych są serwisy streamingowe, czyli Netflix, HBO Max, Disney+ czy też player.pl. Każda z nich uzyskała certyfikat, który oznacza zgodność z platformą Tizen.

Według badania instytutu badawczego Omdia w 2022 roku Samsung już raz 17. z rzędu jest liderem globalnego rynku telewizorów. Produkty Koreańczyków popularne są między innymi w segmencie większych ekranów, czyli o przekątnych powyżej 75 cali. Co więcej, w 2022 roku Samsung sprzedał 9,65 mln telewizorów QLED i Neo QLED , co daje już 35 mln milionów tego typu modeli od ich premiery w 2017 roku.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung