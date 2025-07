Media Expert pozamiatało. QLED 4K od Samsunga kupisz dziś za 1460 zł

SAMSUNG QE43Q60D

Jest to telewizor 4K z matrycą wykonaną w technologii QLED . Oznacza to, że oferuje on o wiele szerszy zakres barw, niż klasyczne LCD, co ma olbrzymie znaczenie podczas gry, czy seansów filmowych. Nie zabrakło tu także trybu HDR, Wi-Fi, czy smart TV .

Jest to ekran 43-calowy, więc idealnie sprawdzi się do mniejszych, kilkunastometrowych salonów. Rozmiar ten pozytywnie odbija się także na cenie urządzenia. Czy są jakieś cięcia? Owszem. Matryca oferuje jedyne 60 Hz. Nie jest to więc gamingowy telewizor, co nie oznacza, że nie da się na nim grać. Jednak na więcej, niż 60 FPS nie ma co liczyć. Pamiętajcie jednak, że kosztuje 1460 zł.