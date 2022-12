Samsung wycofał 660 tys. urządzeń. Grożą pożarem

Samsung wycofał z rynku nie mniej niż 660 tys. pralek. Zdaniem firmy, urządzenia te mogą stwarzać zagrożenie pożarowe.

Samsung wycofuje pralki ładowane od góry ze względu na zagrożenie pożarowe – czytamy w notatce amerykańskiego biura prasowego firmy. W związku z tym została też udostępniona krytyczna aktualizacja oprogramowania.

Nie jest jasne, jaki dokładnie element zawinił, ale Samsung przyznaje, że wie o co najmniej 51 incydentach. Wadliwe pralki nagle zaczęły dymić, topić się lub przegrzewać. Przy czym średnio 1 na 5 dodatkowo doprowadziła do powstania szkód materialnych, innych niż te związane z samym urządzeniem, a wybrani klienci zgłosili obrażenia odniesione na skutek wdychania dymu.

Pralki, sprzedawane głównie w amerykańskich sieciach Best Buy, Costco oraz The Home Depot, trafiły do konsumentów w okresie od czerwca 2021 do grudnia 2022 roku. Jest to łącznie 14 modeli, których pełną listę znajdziecie pod tym adresem.

Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić, czy oprogramowanie ich pralki zostało zaktualizowane, aby zapobiec zagrożeniu; a jeśli nie, konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania pralki do czasu aktualizacji oprogramowania

– apeluje Samsung USA do swych klientów.

Sprzedaż rzeczonych pralek zostaje wstrzymana do momentu ich aktualizacji, natomiast urządzenia już dostarczone do odbiorców mają zostać automatycznie zaktualizowane poprzez Wi-Fi. Jeśli jednak ktoś nie ma takiej możliwości, firma prosi o kontakt z centrum serwisowym, by wykonać update ręcznie.

