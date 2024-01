Samsung stawia na AI. Dzieki niej ma być bezpieczniej i oszczędniej

Samsung przywiózł na targi CES 2024 sporo nowych produktów, w których Koreańczycy zastosowali nową strategię wykorzystania technologii AI (sztuczna inteligencja) dla zwiększenia bezpieczeństwa, inkluzywności oraz energooszczędności sprzętowego ekosystemu.

Podczas trwających w Las Vegas targów CES 2024 (Consumer Electronics Show), Samsung przedstawił swoją wizję dotyczącą sztucznej inteligencji (AI) i tego, w jaki sposób umożliwi ona korzystanie z urządzeń tego producenta w sposób bardziej intuicyjny i wygodniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wspólnie ze swoimi kluczowymi partnerami firma zaprezentowała technologię stojącą za wizją oraz sposób, w jaki nowe produkty i usługi wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji, aby ułatwić nam życie.

Więcej AI w produktach dla domu

Podczas konferencji prasowej na targach CES Jonathan Gabrio, Head of Connected Experience Center at Samsung Electronics America, zaprezentował wpływ technologii AI na sposób korzystania z produktów do wyświetlania treści wizualnych i urządzeń cyfrowych. Na przykład telewizor Samsung Neo QLED 8K QN900D został wyposażony we wbudowany procesor AI, NQ8 AI Gen 3, z 8-krotnie większą siecią neuronową AI i 2-krotnie szybszą jednostką NPU niż jego poprzednik. Dzięki temu urządzenie automatycznie skaluje treści o niskiej rozdzielczości aż do 8K i wyostrza szybko poruszające się obrazy za pomocą funkcji AI Motion Enhancer Pro.

Samsung Neo QLED 8K oferuje również funkcję Active Voice Amplifier Pro, która analizuje głos i hałas w tle za pomocą sztucznej inteligencji w celu optymalizacji wrażeń z oglądania telewizji. Dzięki temu widz ma odbierać różne treści dokładnie tak, jakby oglądał je w pierwszym rzędzie na stadionie lub w sali kinowej. Nowy telewizor Samsunga pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Tizen OS Home, oferującego najnowsze aplikacje, usługi, spersonalizowane treści i rekomendacje usług.

Samsung pochwalił się, że dba o potrzeby wszystkich widzów i zapewnia również innowacyjne funkcje ułatwień dostępu. Funkcja języka migowego w telewizorze Samsung Neo QLED może być łatwo sterowana za pomocą gestów przez osoby niedosłyszące, a funkcja Audio Subtitle zamienia napisy tekstowe na słowa mówione w czasie rzeczywistym dla osób niedowidzących.

Samsung pokazał także nowy projektor The Premiere 8K, który umożliwia wyświetlanie treści na 150-calowym ekranie, a także jest pierwszym na świecie rozwiązaniem z bezprzewodową transmisją 8K w przypadku projektora. Dzięki The Premiere 8K użytkownicy mają mieć możliwość cieszenia się pełnowymiarowymi wrażeniami wizualnymi prosto z kinowej sali również w zaciszu własnego domu.

Music Frame to z kolei głośnik z konfigurowalną obudową, którą można dopasować do wnętrza mieszkania użytkownika. Dzięki funkcji Q-Symphony, synchronizuje się on z telewizorami i soundbarami Samsung, zapewniając wzbogacony bas i dźwięk przestrzenny z dwóch wbudowanych głośników niskotonowych.

To oczywiście nie koniec nowości. Firma Samsung wprowadziła znaczące ulepszenia w Ballie – kulistym robocie AI zaprezentowanym po raz pierwszy na targach CES 2020. Urządzenie przeszło teraz ewolucję, stając się towarzyszem AI zdolnym do interakcji z innymi inteligentnymi urządzeniami. Robot może na przykład świadczyć spersonalizowane usługi, takie jak wykonywanie uciążliwych zadań lub wyświetlanie obrazów i filmów na ścianach. Dzięki temu użytkownicy mogą wyświetlać kluczowe informacje dotyczące ich codziennego życia, takie jak pogoda lub inne istotne dla nich treści, niezależnie od miejsca, w którym aktualnie się znajdują.

Z myślą o kuchni Samsung wprowadza 4-drzwiową lodówkę Flex Bespoke z systemem AI Family Hub+. Lodówka ta jest wyposażona w 32-calowy ekran z systemem AI Vision Inside, wykorzystujący wewnętrzną kamerę do rozpoznawania do 33 różnych produktów spożywczych. Oferuje ona także funkcję sugerowania przepisów z wykorzystaniem poszczególnych składników. Użytkownicy mogą również ustawić funkcję „korzystania według terminów przydatności do spożycia”, co pozwala lodówce wysłać powiadomienia odpowiednio wcześniej. AI pomaga im zatem nie tylko na oszczędność pieniędzy, jak również zapobiega marnotrawieniu żywności i zachęca do ekologicznego trybu życia. Ponadto, seria Anyplace Induction idzie o krok dalej w łączności AI. Przepisy zapisane w aplikacji Samsung Food mogą być udostępniane na 7-calowym wyświetlaczu płyty kuchennej, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo śledzić je podczas gotowania.

Technologia AI firmy Samsung znajduje zastosowanie również poza kuchnią. Pralko-suszarka All-in-One Bespoke AI Laundry Combo wyposażona została w AI Hub, czyli 7-calowy wyświetlacz LCD, dzięki czemu robienie prania powinno stać się jeszcze łatwiejsze. Urządzenie personalizuje pranie i suszenie, zapamiętując nawyki użytkowników i wykorzystując uczenie maszynowe do sugerowania cyklu. Z kolei nowy robot odkurzająco-myjący Bespoke Jet Bot Combo wykorzystuje AI, by zapewnić wygodniejsze i skuteczniejsze sprzątanie. Dzięki ulepszonemu – w porównaniu z poprzednią linią odkurzaczy – rozpoznawaniu obiektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ma on być w stanie rozróżnić więcej przedmiotów, a także wykrywać plamy i przestrzenie. Bespoke Jet Combo rozpoznaje również rodzaj podłogi – wraz z długością dywanu – i odpowiednio dostosowuje swoje ustawienia.

Lepsze łączenie użytkowników i urządzeń

Przestrzenna sztuczna inteligencja, zdaniem Samsunga, pomaga urządzeniom zrozumieć przestrzeń życiową i rutynowe czynności użytkownika. Dzięki temu rozwiązanie to umożliwia bardziej spersonalizowane zarządzanie domem. Platforma SmartThings wykorzystuje technologię LiDAR na zintegrowanych urządzeniach, takich jak automatyczne odkurzacze, do tworzenia cyfrowych planów pięter. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo sprawdzić status i lokalizację wszystkich swoich sprzętów domowych. Natomiast w marcu 2024 roku dywizja SmartThings wprowadzi ulepszony widok mapy 3D, by uzyskać bardziej szczegółowe informacje na smartfonach i telewizorach Samsung. Co więcej, prosty kod QR pozwoli użytkownikom dodać rodzinę i znajomych do ekosystemu SmartThings, dzięki czemu każdy członek gospodarstwa domowego będzie mógł tworzyć własne procedury.

Korzystając z inteligentnych czujników i AI, SmartThings może wykrywać nietypowe sytuacje, jak upadek, oraz wysyłać powiadomienia do wyznaczonych członków rodziny i opiekunów. Ponadto, dzięki Galaxy SmartTag2, użytkownicy mogą śledzić aktywność swoich pupili i cyfrowo przechowywać informacje identyfikacyjne poprzez przymocowanie lokalizatora do obroży lub szelek[.

Kolejną kwestią poruszoną podczas konferencji Samsunga na targach CES 2024 były usprawnienia dla inteligentnego domu. Dzięki nowym możliwościom sztucznej inteligencji, asystent głosowy Bixby może teraz automatycznie kierować polecenia do najbardziej odpowiednich urządzeń w oparciu o lokalizację i aktywności użytkownika. Kluczowe technologie, takie jak Multi Device Wakeup, w połączeniu ze współdzielonym protokołem komunikacyjnym, umożliwiają asystentowi nasłuchiwanie poleceń ze wszystkich sprzętów w pomieszczeniu, następnie wykonywanie żądanej czynności tylko na najbardziej odpowiednim sprzęcie. Jeśli użytkownik jest w kuchni i ogląda film z przepisem na lodówce Family Hub, może zawołać: Hej, Bixby! Puść muzykę! W tym momencie ta odtwarzana będzie z inteligentnego głośnika, natomiast wideo z przepisem będzie w dalszym ciągu emitowane bez zakłóceń na lodówce Family Hub.

Z kolei, dzięki usłudze Samsung Daily+, telewizor będzie w coraz większym stopniu stawał się centralnym punktem dla wielu funkcji inteligentnego domu, zapewniając jednocześnie dostęp do wielu dodatkowych usług. Obejmują one połączenia wideo za pośrednictwem ConnecTime, usługi wideokonsultacji weterynaryjnych oraz Workout Tracker – aplikacji, za pośrednictwem której dane treningowe mogą być przesyłane do inteligentnych zegarków Samsung.

Koreański producent ogłosił również nową usługę Samsung Now+. Wyświetla ona przydatne informacje dotyczące domu użytkownika, takie jak pogoda lub obraz z kamery na żywo z domowego systemu bezpieczeństwa, nawet bez włączania telewizora. Podobnie jak w przypadku funkcji SmartThings, użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do tych informacji za pomocą poleceń głosowych.

Połączenie domu i samochodu

Podczas konferencji zaprezentowano również zmiany w branży motoryzacyjnej. Samsung i Grupa Hyundai Motor podpisały umowę o porozumieniu (MOU), które zostało ogłoszone tuż przed targami CES 2024. Dzięki współpracy obu marek użytkownicy będą mieli dostęp do usług Home-to-Car i Car-to-Home, a wszystko to dzięki łączności z aplikacją SmartThings.

Pojazdy definiowane software’owo Grupy Hyundai Motor, w tym marki Hyundai, Kia i Genesis, będą współpracowały z urządzeniami obsługiwanymi przez aplikację SmartThings. Doceniamy naszą współpracę z firmą Samsung i jesteśmy podekscytowani nowymi funkcjami, które wprowadzamy do pojazdów dzięki inteligentniejszej łączności.

– powiedział Haeyoung Kwon, Head of Infotainment Development Center and SDV Execution Sub-Division w Hyundai Motor Group

Dzięki SmartThings użytkownicy będą mogli wykorzystywać polecenia głosowe do zdalnego wykonywania funkcji w samochodzie, takich jak wcześniejsze nagrzewanie lub otwieranie i zamykanie okien. Łączność z aplikacją może również działać w drugą stronę. Użytkownicy będą mogli sterować funkcjami domowymi z pokładu pojazdu. Wśród nich znajdą się takie czynności, jak automatyczne otwieranie i zamykanie bramy lub garażu czy regulacja temperatury w domu. Wszystkie te czynności mogą być wykonywane za pomocą poleceń głosowych.

Samsung rozszerza wieloletnią współpracę z firmą Harman. Jej celem jest poprawa „user experience” z jazdy.

Wiodąca pozycja firmy Samsung w dziedzinie technologii użytkowych wraz z doświadczeniem HARMAN w branży motoryzacyjnej, otworzyła drzwi do przełomowych rozwiązań, takich jak HARMAN Ready Care, Ready Vision i Ready Display – powiedziała Gattuso. – Jednocześnie, od teraz prace, które prowadzimy z firmą Samsung, charakteryzuje jeszcze większy stopień integracji. Samsung i HARMAN współpracują , by zapewnić jeszcze lepsze wrażenia w całym ekosystemie kabiny pojazdu.

– powiedział Michelle Gattuso, Vice President of Product Management, Harman

System Harman Ready Care, koncentrujący się na bezpieczeństwie kierowcy, wdraża techniki głębokiego uczenia sieci neuronowych, by monitorować ruchy kierowców i jego uwagę poznawczą. Rozwiązanie to dostarcza spersonalizowane przypomnienia i alerty. Ponadto Ready Care rozpoznaje, czy pasażerami są dorośli, czy dzieci, oraz odpowiednio dostosowuje ustawienia wyzwalania poduszek powietrznych.

Z kolei Ready Vision to intuicyjny wyświetlacz działający bezpośrednio na przedniej szybie, dzięki rzeczywistości rozszerzonej. W zasięgu wzroku kierowcy widoczny jest obraz dokładnie w momencie, gdy tego potrzebuje. Dla przykładu, prowadzący otrzymuje dostęp do mapy, aktualizującej się odpowiednio do tras w czasie rzeczywistym. Innym udogodnieniem jest wskazywanie najszybszej trasy lub miejsca, w którym można zatrzymać się na kawę. Inna usługa firmy Harman, Ready Upgrade, umożliwia producentom samochodów częstą aktualizację sprzętu i oprogramowania pojazdu. Dzięki temu te ostatnie dłużej pozostają odpowiednie dla użytkownika, nowoczesne i efektywne.

Ma być bezpieczniej...

Samsung ma świadomość tego, że bezpieczeństwo i prywatność mają pierwszorzędne znaczenie, szczególnie w przyszłości głęboko połączonych urządzeń z obsługą AI. Jednym z rozwiązań, które temu służą, jest Samsung Knox Matrix. Zapewnia ono kompleksowe szyfrowanie w wielu smartfonach Galaxy i inteligentnych telewizorach koreańskiego producenta. Technologia ta pozwoli urządzeniom wzajemnie monitorować się w celu dokonywania identyfikacji i izolacji zagrożeń bezpieczeństwa. Knox Vault, który pomaga chronić dane użytkowników na niektórych z najpopularniejszych urządzeń Samsunga, został rozszerzony, by objąć swoim zakresem jeszcze więcej urządzeń połączonych przez SmartThings. Wśród nich znajdują się telewizory Samsung Neo QLED 8K. Ponadto, partnerska współpraca Samsung z wiodącymi firmami technologicznymi ma pozwolić użytkownikom korzystać z bezpieczeństwa i prywatności w sposób dostosowany do ich konkretnych potrzeb.

... i bardziej ekologicznie

Samsung zaprezentował swoje plany dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. W ich ramach spółka coraz częściej wykorzystuje w swoich produktach materiały pochodzące z recyklingu – w tym odnawialny plastik pochodzący z wyrzuconych sieci rybackich. Tworzywo to stosowane jest w urządzeniach Galaxy, a plastik z recyklingu – w telewizorach. Z kolei w lodówkach Bespoke wykorzystywane jest odzyskane aluminium. Ponadto, w ramach firmowego programu Certified ReNewed – dostępnego w Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach europejskich – oferowane są niedrogie regenerowane smartfony. Z kolei Galaxy Upcycling umożliwia konsumentom ponowne wykorzystanie lub zmianę przeznaczenia starych smartfonów w kreatywny sposób. Firma planuje również zwiększenie skali recyklingu i upcyklingu.

Rozwiązania technologiczne Samsunga mają się przyczyniać do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firma wykorzystuje sztuczną inteligencję, by korzystanie z jej produktów stało się bardziej energooszczędne. Dzięki takim funkcjom, jak SmartThings AI Energy Mode, optymalizowane jest zużycie energii, aby pomóc użytkownikom ją oszczędzać. Rozwiązania te są kolejnym przykładem tego, jak technologia AI nie tylko ułatwia życie, ale także pozwala konsumentom żyć w sposób bardziej odpowiedzialny dla środowiska i pod względem ekonomicznym.

