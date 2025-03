Google XR Samsunga mają być lepsze niż Apple Vision Pro

Nie ujawniono jeszcze szczegółów dotyczących ceny gogli XR Samsunga. Możliwe, że nie będą one tak tanie jak Meta Quest (od 550 euro), ale też nie osiągną poziomu cenowego Apple Vision Pro (od 3,5 tys. dolarów). Niektórzy spekulują, że firma może celować w segment cenowy podobny do gogli HTC Vive (od 900 dolarów), jednak na razie są to jedynie przypuszczenia. Mimo to Samsung może wyprzedzić Apple Vision Pro pod względem jakości obrazu.