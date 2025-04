Koniec tanich smartfonów? Ceny pójdą w górę po raz pierwszy od trzech lat

Jak wskazują dane przytoczone przez Betideas.com, rok 2025 przyniesie zmianę tego trendu . Oczekuje się, że średnia cena smartfonu podskoczy do niemal 300 dolarów (dokładnie 296 USD według Statista), co będzie pierwszym wzrostem od trzech lat.

Nadchodzi pięć lat podwyżek

Według najnowszych prognoz Statista Market Insights, wzrost w 2025 roku to dopiero początek długoterminowego trendu. Rynek wchodzi w okres pięciu lat rosnących cen, co do końca dekady przełoży się na dwucyfrowy wzrost. Po osiągnięciu 296 dolarów w tym roku, średnia cena ma wzrosnąć do 304,5 dolara w 2026 roku, a następnie przekroczyć 312 dolarów w 2027 roku. Oczekuje się, że do końca 2029 roku średni koszt nowego smartfonu wyniesie 328,6 dolara.