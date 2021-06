Może to zaskakujące, ale rynek kart graficznych urósł o prawie 40%

Chociaż wydawałoby się, że kryzys na rynku kart graficznych i układów scalonych przełoży się na niższą sprzedaż, to w rzeczywistości ten segment hardware'owego świata urósł rok do roku aż o prawie 40%.

Wszyscy wiemy, jaka jest aktualnie sytuacja na rynku kart graficznych. Poszczególnych modeli albo nie da się w ogóle kupić, albo trzeba wydać na nie trzy-, a coraz częściej nawet czterokrotność ich rynkowej wartości. Do tego dochodzi jeszcze kryzys na rynku układów scalonych, przez który produkcja wielu urządzeń musiała znacząco zwolnić i braki odczuwają wszyscy, włącznie z producentami samochodów. Wydawałoby się, że to wszystko przełoży się na spadki w segmencie kart graficznych. Nic bardziej mylnego.

Rynek kart graficznych w Q1 2021

Firma Jon Peddie Reaserch opublikowała najnowszy raport, z którego wynika, że rynek kart graficznych w pierwszym kwartale 2021 roku urósł aż o 38,74% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Przełożyło się to łączną liczbę 119 mln sprzedanych układów graficznych, przy czym należy zaznaczyć, że zaliczają się do tego również modele zintegrowane. Te zresztą zdominowały zestawienie. Właśnie dlatego Intel ma w tym momencie w garści aż 68,18% rynku GPU. Na drugim miejscu, co może być zaskakujące, znajduje się AMD z wynikiem 16,65%. Ostatnie miejsce przypada NVIDII z udziałem na poziomie 15,17%.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy pod uwagę weźmiemy tylko i wyłącznie dedykowane karty graficzne. Wtedy NVIDIA nie ma sobie równych, bowiem odpowiada za sprzedaż aż 81% modeli (spadek o 1 punk procentowy w porównaniu z Q4 2020). Pozostałe 19% zaliczamy na poczet AMD (wzrost o 1 punkt procentowy), bo Intel cały czas ociąga się z wprowadzeniem na rynek swoich modeli Intel Xe DG2.

