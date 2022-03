Dramat Rosjan. Nawet kraść nie umieją zbyt dobrze

W tym momencie w Rosji niemal wszystko staje się towarem luksusowym. Dotyczy to również kart graficznych. Nic dziwnego, że stały się one celem złodziei, którzy to jednak, ku uciesze prawowitego właściciela sprzętu, nie mogą uznać niniejszej akcji za udaną.

Producenci kart graficznych, w tym przede wszystkim NVIDIA i AMD, wprowadzili w Rosji embargo na swoje produkty. Oznacza to, że do kraju rządzonego przez Putina nie trafią w najbliższym czasie żadne nowe modele. Z tego powodu grafiki stały się towarem luksusowym.

Rosyjscy złodzieje kart graficznych

Nic dziwnego, że kilku pracowników znanej rosyjskiej sieci Wildberries połasiło się na nowe karty graficzne. Magazynierzy próbowali ukraść 20 egzemplarzy modelu GeForce RTX 3070 Ti, więc może nie najszybszego w ofercie, ale nadal bardzo wydajnego i pożądanego przez wielu graczy.

W sumie to sama kradzież się udała. Może pomijając fakt, że wszystko, włącznie z twarzami sprawców, nagrały kamery monitoringu. Tak czy inaczej, dalsze kroki to już totalny festiwal wpadek.

By spieniężyć swoją zdobycz, grupa udała się do legalnie działającego lombardu. Natomiast właściciel placówki, zdziwiony hurtową ilością nowego towaru, powiadomił policję. Sprawcy zostali zatrzymani, a sprzęt – zwrócony do sklepu.

Nadmieńmy, że każda skradziona karta była warta około 1931 dolarów, więc sumarycznie mężczyźni planowali zarobić równowartość blisko 39 tys. dolarów, a tym samym ponad 165 tys. zł. Gdyby jakimś cudem akcja się udała, przestępcy zainkasowaliby naprawdę niezłą sumkę, ale tak pozostaje im oczekiwanie na wyrok.

