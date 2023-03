Sankcje nie pomogły. Rosja nadal kupuje co zechce

W Rosji kwietnie szara strefa. Pomimo sankcji Rosjanie nadal mogą korzystać ze sprzętów Apple, Della czy HP.

W lutym 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, wiele firm błyskawicznie podjęło decyzję, aby wycofać się z kraju rządzonego przez Putina. Poza McDonaldem czy Nike, na liście było też wielu technologicznych gigantów z NVIDIĄ, Apple czy Intelem na czele.

Dzisiaj, po ponad roku od wybuchu wojny, wiemy, że to wycofywanie się na niewiele się zdało. Nie ma w tym winy samych producentów, co nie zmienia faktu, że Rosjanie nadal korzystają z nowych sprzętów.

Rosjanie z dostępem do technologii

Z danych firmy analitycznej GS Group wynika, że w 2022 roku Rosjanie nie mieli aż tak dużych problemów z dostępem do sprzętów, jak mogłoby się wydawać. W kraju Putina rozkwitła tzw. szara strefa, dzięki czemu wszyscy nadal mieli dostęp do nowych technologii. Był on lekko utrudniony, ale nie niemożliwy.

Z danych wynika, że w 2022 roku na rosyjskim rynku, przynajmniej jeśli chodzi o laptopy, królowały przede wszystkim chińskie marki, jak Lenovo oraz Huawei. W minionych 12 miesiącach odpowiadały za 38 proc. całej sprzedaży.

Na drugim miejscu uplasowały się firmy z Tajwanu (MSI, Acer, ASUS itp.) z łącznym wynikiem 35 proc. Trzecie miejsce przypadło Amerykanom (HP, Dell, Apple itp.), którzy osiągnęli poziom 19 proc., chociaż trzeba nadmienić, że jest to spadek z 36 proc. rok wcześniej, gdy sankcji jeszcze nie było.

Chociaż wszystkie większe marki rzeczywiście wycofały się z Rosji, to ich sprzęt płynie tam innymi kanałami, najczęściej po prostu z innych państw, jak Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z tym niestety wiele zrobić się nie da.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Hardware