Tak wygląda laptop z 64-rdzeniowym procesorem i chłodzeniem cieczą

REV-9 to prawdziwe monstrum. Chociaż jest to laptop, to ma aż 64-rdzeniowy procesor i system chłodzenia cieczą.

REV-9 to twór chińskiej firmy, który można określić mianem prawdziwego monstrum. Chociaż jest to laptop, to we wnętrzu ma nie tylko potężne podzespoły, ale też system chłodzenia cieczą.

Laptop z 64-rdzeniowym procesorem

REV-9 to propozycja dla profesjonalistów, którzy potrzebują ogromnej mocy obliczeniowej. Dlatego sercem urządzenia jest 64-rdzeniowy procesor AMD EPYC. Do wyboru są dwa modele: EPYC 7713 (Zen 3) lub EPYC 9554 (Zen 4). Do tego dochodzi GeForce RTX 4080 z 16 GB pamięci VRAM. Co ważne, GPU jest w wersji desktopowej, a nie mobilnej, co oznacza jeszcze lepszą wydajność.

Poza tym laptop wyposażony jest w 17,3-calowy ekran. Do wyboru są warianty 4K/120 Hz lub 2,5K/240 Hz. Producent zastosował też mały, 3,5-calowy wyświetlacz, który przez cały czas prezentuje informacje na temat parametrów procesora oraz karty graficznej. Jednak największe wrażenie robi chyba autorski system chłodzenia cieczą, który ma dbać o niskie temperatury podzespołów.

REV-9 jest potężny nie tylko pod kątem wydajności, ale też gabarytów. Ma wymiary 42 × 32,5 × 3,6 cm. Prawdopodobnie też sporo waży, ale tutaj nie znamy konkretów. Cena również pozostaje tajemnicą, ale laptop trafi do sprzedaży 19 grudnia. Dostępny będzie w kilku wersjach kolorystycznych: złotej, srebrnej, różano-złotej, niebieskiej, fioletowej oraz czerwonej.

Zobacz: Ryzykowne naklejki. Każdy widział, nieliczni postępują dobrze

Zobacz: 256 GB pamięci RAM w komputerze? Nic prostszego!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCardz

Źródło tekstu: PCOnline