Rekord wydajności pobity i to przez karty z serii RTX 30

Udało się pobić rekord w programie 3DMark w teście Port Royal, który bada wydajność w Ray Tracingu. Co ciekawe, CENS zrobił to za pomocą kart z serii RTX 30.

Program 3DMark służy do sprawdzania wydajności kart graficznych. Sami wykorzystujemy go w naszej procedurze testowej GPU. Jednym z dostępnych testów jest Port Royal, który sprawdza możliwości danej karty z włączonym Ray Tracingiem. Overclocker o pseudonimie CENS właśnie pobił rekord w tym benchmarku.

Rekordowy wynik 3DMark Port Royal

Nowy, rekordowy wynik to 36370 punktów. Co ciekawe, udało się go osiągnąć za pomocą kart graficznych poprzedniej generacji, czyli GeForce RTX 30 (Ampere). Dokładniej rzecz biorąc, były to dwa modele EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin, które powstały z myślą o największych entuzjastach.

Karty były połączone w SLI. Poza tym do każdej podłączono bloki chłodzące z ciekłym azotem, co pozwoliło na podniesienie taktowania w Boost do 2550 MHz, czyli aż o 37 proc. wyżej niż wynoszą wartości referencyjne. Rekord udało się pobić na komputerze z procesorem Intel Core i9-13900KS oraz pamięciami DDR5 8400 MT/s.

Możecie się zastanawiać, czemu do pobicia rekordu wykorzystano karty z serii RTX 30, a nie RTX 40. Odpowiedź jest prosta — najnowsza generacja GPU nie obsługuje SLI. Dlatego GeForce RTX 4090 jest o mniej więcej 13 proc. wolniejszy w 3DMark Port Royal niż dwie karty GeForce RTX 3090 Ti.

Źródło zdjęć: CENS