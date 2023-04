GeForce RTX 4060 Ti ma być pierwszą kartą z dobrą ceną

GeForce RTX 4060 Ti może być pierwszą kartą graficzną z serii RTX 40, która nie będzie droższa od swojego poprzednika.

Karty graficzne GeForce RTX 40 są drogie. To fakt, z którym nie ma sensu dyskutować. Chociaż w większości oferują rozsądny wzrost wydajności względem swoich poprzedników, to jednocześnie są też od nich droższe. Model GeForce RTX 4060 Ti może być pierwszym, który ten trend przełamie.

Cena GeForce RTX 4060 Ti

Niedawno pisałem o plotkach, według których karta graficzna GeForce RTX 4060 Ti ma kosztować 450 dolarów, czyli około 2300-2400 zł po dodatku podatku VAT. To z jednej strony kwota tylko o 50 dolarów wyższa niż poprzednik, ale ze względu na dużo wyższy kurs dolara w Polsce zapłacilibyśmy kilkaset złotych więcej niż za RTX 3060 Ti. Najnowsze pogłoski sugerują, że cena może być jeszcze bardziej atrakcyjna.

Serwis DigiTimes donosi, że karta graficzna GeForce RTX 4060 Ti może kosztować dokładnie tyle samo, ile poprzednik, czyli 399 dolarów. Według aktualnego kursu to około 1675 zł. Niestety, do tej kwoty trzeba jeszcze dodać 23 proc. podatku VAT, co daje około 2060 zł, więc prawdopodobnie w kraju nad Wisłą moglibyśmy liczyć na rekomendowaną cenę na poziomie 2049-2099 zł.

Kata GeForce RTX 4060 Ti ma oferować 4352 jednostki CUDA, 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie (288 GB/s przepustowości) oraz 32 MB pamięci cache L2. Na papierze specyfikacja nie robi wrażenia, ale według nieoficjalnych informacji wydajność ma być na poziomie RTX 3070 Ti, więc przyrost byłby znaczący i to przy niższym TDP na poziomie 150 W. Premiera prawdopodobnie odbędzie się w maju.

