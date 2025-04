REDRAGON RGB Gaming Combo 5 to tani zestaw peryferii dla każdego gracza, a dziś jest w promocji

Na całe szczęście istnieją gotowe zestawy akcesoriów. Takie jak R EDRAGON RGB Gaming Combo 5 . Jak sama nazwa wskazuje, jest to zestaw czterech elementów, niezbędnych dla każdego gracza. W jego skład wchodzi pełnowymiarowa klawiatura, myszka, słuchawki gamingowe, oraz podkładka pod myszkę . A wszystko to za jedyne 119 złotych .

REDRAGON RGB Gaming Combo 5

Warto tu dodać, że zestaw ten normalnie jest znacznie droższy, ponieważ kosztuje 179,99 złotych. Jednak do 21.04 jest on objęty promocją, która obniża jego cenę o 60,99 zł. Wszystkie komponenty w nim są rzecz jasna przewodowe – za wyjątkiem podkładki pod myszkę. Nie brakuje im jednak LED-ów RGB. Chociaż i tu rzecz jasna wyłamuje się podkładka i słuchawki. Najważniejsze jednak jest to, że to porządny zestaw. I samodzielne skompletowanie podobnego jeśli chodzi o jakość, nie byłoby możliwe w tej cenie. A wszystko to za jedyne 119 zł.