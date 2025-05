RedMagic 10S Pro i 10S Pro+ mają wbudowany emulator Steam

Firma Nubia zaprezentowała w Chinach swoje najnowsze flagowe smartfony gamingowe – RedMagic 10S Pro oraz RedMagic 10S Pro+ , będące następcami ubiegłorocznej serii RedMagic 10 Pro. Oba modele napędzane są przez podkręcony układ Snapdragon 8 Elite Leading Edition, taktowany do 4,47 GHz, wspierany przez nawet 24 GB szybkiej pamięci LPDDR5T oraz do 1 TB pamięci masowej UFS 4.1 Pro . Takie połączenie pozwala osiągnąć rekordowe 3,46 mln punktów w AnTuTu.

Nowe flagowce wyposażono w znany już z poprzednika 6,85-calowy ekran OLED BOE Q9+ o rozdzielczości 1.5K, odświeżaniu 144 Hz i jasności szczytowej do 2000 nitów. Wyświetlacz charakteryzuje się również częstotliwością próbkowania dotyku do 960 Hz, 100% pokryciem palety DCI-P3 i obsługą 10-bitowej głębi kolorów. Ekran zajmuje 95,3% frontu i podobnie jak w poprzednich modelach – nie ma wycięcia na aparat selfie , który został ukryty pod wyświetlaczem.

Za kulturę pracy ma odpowiadać rozbudowany układ chłodzenia z wentylatorem w obudowie osiągającym prędkość do 23 tys. obrotów na minutę, komorą parową 3D o powierzchni 12 000 mm² oraz folią miedzianą 5200 mm².

Seria RedMagic 10S Pro to także pierwsze smartfony z wbudowanym emulatorem PC, który ma obsługiwać wiele gier dostępnych na platformie Steam. Producent jako przykład podał gry Black Myth Wukong (30 fps) czy Tomb Raider 9 (90 fps). Jak dokładnie ma to działać, nie wiadomo, chociaż te przechwałki producenta trzeba brać z dużą rezerwą – tu może chodzić o integrację Steam Link do gry strumieniowej.