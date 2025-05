realme GT 7 zaprezentowany. To prawdziwa bestia z potężną baterią, której towarzyszą trzy wyjątkowe urządzenia

realme GT 7 i GT 7T to najnowsze smartfony producenta. Przy ich projektowaniu producent obrał zupełnie inną ścieżkę, niż obecnie próbują przepchnąć dwaj czołowi producenci smartfonów na świecie. I bardzo dobrze, bo to właśnie krok, w stronę której wielu użytkowników oczekuje. Jednak smartfony to nie wszystko. realme zaprezentowało także wyjątkowe słuchawki Bluetooth, których funkcjonalność zwala z nóg.

realme GT7

Zacznijmy jednak od początku, czyli zapowiadanego zabójcy flagowców 2025. Czy zmiecie on konkurencję czystą mocą obliczeniową? No cóż, ma ku temu potencjał. Dzięki zastosowaniu układu Dimensity 9400e i grafenowemu panelowi z tyłu, który świetnie przewodzi ciepło, możemy liczyć na wysoką wydajność przez bardzo długi czas. I to nie tylko z powodu chłodnego procesora, ale także potężnej baterii. Ta oferuje pojemność aż 7000 mAh. Mowa tu więc o ogniwie, którego spodziewalibyśmy się w przynajmniej 10-calowym tablecie, ale nie w smartfonie. Mimo tak potężnego akumulatora smartfon nie będzie ładował się szczególnie długo. A to wszystko dzięki wsparciu ładowania do 120 W. Dzięki niemu wystarczy 40 minut, aby uzupełnić energię od zera do 100%.

Równie atrakcyjnie prezentuje się ekran. Jest to 6,78-calowa matryca określana jako AMOLRD Pro-Esports. Oferuje ona maksymalną jasność aż do 6000 nitów. Aparat to natomiast 50 Mpix jednostka IMX906, której towarzyszy teleobiektyw z podwójnym powiększeniem. Całość jest natomiast zamknięta w wodoszczelnej obudowie spełniającej normy IP69.

realme GT7 Dream Edition

Jest to model klasy premium, który powstał we współpracy z Aston Martin Aramco F1™. Wewnątrz nie różni się niczym od standardowego realme GT 7, jednak jego obudowa to już zupełnie inna, nieosiągalna przez konkurencję liga. I to nie tylko z powodu jej projektu, któremu nie można jednak odmówić elegancji i tego, że się wyróżnia na tle większości smartfonów. Jednak to zastosowane materiały robią największą robotę. Mamy tu konstrukcję z lotniczego aluminium, która została pokryta aż pięcioma warstwami lakieru w kolorze Aston Martin Racing Green.

realme GT 7T

Jest to zdecydowanie tańszy wariant urządzenia, którego możemy nazwać zabójcą średniaków. Szczególnie w kontekście czasu pracy na baterii. Tu również znajdziemy potężne, 7000 mAh ogniwo, które naładujemy z mocą 120 W. Sercem urządzenia jest MediaTek Dimensity 8400-MAX, który jest potężną jednostką w tej półce cenowej. Na jego froncie znajdziemy 6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2800 × 1280 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Jego aparat to natomiast 50 Mpix matryca IMX896.

realme Buds Air 7 Pro

Słuchawki te są wyposażone w podwójne przetworniki 11 i 6 mm, które odpowiadają tonom niskim i wysokim. ANC na poziomie 53 dB sprawia, że dzięki nim będziemy mogli cieszyć się ciszą nawet w niezbyt sprzyjających warunkach, a certyfikat Hi-Res ProfessionalCertificate/LHDC 5.0 możemy uznać za gwarancję dźwięku wysokiej jakości. Dodatkowo bateria pozwalająca na odtwarzanie muzyki przez 48 godzin, oczywiście z uwzględnieniem etui, wypada znakomicie. Jednak tym, co przykuwa największą uwagę, jest opcja tłumacza AI, który działa w czasie rzeczywistym. Dzięki temu całkowicie znika bariera językowa.

Dostępność i ceny

realme GT 7 (12/512) - 3499 zł

realme GT 7 (12/256) - 3199 zł

Dodatkowo wszyscy, którzy kupią te smartfony w sklepach stacjonarnych, lub internetowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, Allegro, realmeshop.pl, simplybuy oraz u operatorów sieci PLAY, PLUS, T-Mobile w dniach od 27 maja do 15 czerwca mogą liczyć na 400 zł zwrotu przelewem na konto. Wystarczy, że zachowują paragon i zarejestrują zakup na stronie producenta do 22 czerwca.