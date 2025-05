Realme chwali się grafenowym chłodzeniem. Oto potencjał tej technologii

Cała sztuka polega na odpowiednim wykorzystaniu właściwości grafenu. Jeżeli faktycznie inżynierom realme udało się wytworzyć kompozyt, co jest niebagatelną sztuką, to powinno to spełniać właściwości odprowadzania ciepła, a dodatkowo może zwiększać wytrzymałość mechaniczną samej obudowy – może być cieńsza, lżejsza i bardziej odporna niż tradycyjne rozwiązania.

dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński, adiunkt Pracowni Nanostruktur w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej