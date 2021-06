Maska RGB Razera ostatecznie trafi do sprzedaży. Znamy datę premiery

Razer, w trakcie konferencji z okazji targów E3 2021, ujawnił nowe informacje na temat zapowiadanej wcześniej maski RGB. Poznaliśmy datę premiery urządzenia znanego jako Project Hazel.

Razer po raz pierwszy zaprezentował Project Hazel, czyli maskę z podświetleniem RGB, na początku 2021 roku. Jednak wtedy nie tylko nie poznaliśmy daty premiery, ale nawet nie było pewności, że urządzenie ostatecznie trafi do sprzedaży. To zmieniło się za sprawą konferencji Razera z okazji wirtualnych targów E3 2021. Na niej marka ujawniła, kiedy maska trafi na sklepowe półki.

Razer Project Hazel - maska RGB trafi do sprzedaży

Project Hazel trafi do sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku. W ostatnich tygodniach maska przeszła kilka zmian, które zgłaszali sami fani. W nowej wersji urządzenie ma przezroczysty front, który został wyposażony w podświetlenie RGB (wcześniej go brakowało). Dzięki temu widoczne stają się usta osoby noszącej maskę, nawet późnym wieczorem lub w nocy. Co ważne, materiał pokryty został powierzchnią chroniąca przed zaparowaniem, więc oddychanie nie powinno blokować widoczności. Oprócz tego maska ma dwa wymienne filtry N95, które chronią między innymi przed cząsteczkami smogu.

Razer podkreśla jednak, że wygląd finalnego produktu może różnić się od zaprezentowanych projektów. Cena nie jest jeszcze znana, ale firma spodziewa się dużego zainteresowania. Pomimo tego Project Hazel ma być oferowany w ograniczonej liczbie i prawdopodobnie w transzach. Jeśli jesteście zainteresowani maską RGB, to już teraz możecie wstępnie zarejestrować się na stronie producenta.

