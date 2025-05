Ratunek starego laptopa? Magazyn na dane? A może więcej pamięci w PC? Z tym dyskiem w cenie 0,23 zł za GB Ty wybierasz

Wręcz przeciwnie. Wciąż mogą one służyć do uratowania starego laptopa, który działa jeszcze na HDD. Przejście na nośniki SSD sprawiło, że zarówno laptopy mojej żony i mamy otrzymały nowe życie. Chociaż w tym drugim przypadku musiałem jeszcze dołożyć nieco RAM-u. Taki dysk też świetnie wypełni zewnętrzną kieszeń, stając się dyskiem zewnętrznym idealnym do przenoszenia i magazynowania danych. W końcu nie każdy ma w domu NAS, ale każdy potrzebuje kopii zapasowej. W przypadku PC może natomiast stać się dodatkową przestrzenią na dane. A wszystko to za jedyne 217 zł za dysk o pojemności 960 GB.