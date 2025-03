Raspberry Pi z nowością. Wielu na to czekało

Raspberry Pi Pico 2 oraz Pico 2 W są na rynku już od kilku miesięcy, jednak sam układ RP2350, który napędza te mikrokontrolery, nie był wcześniej dostępny do kupienia. Teraz to się zmieniło - Brytyjczycy ogłosili, że wspomniany SoC trafia do ogólnej sprzedaży, co oznacza, że twórcy mogą w pełni korzystać z jego możliwości we własnych projektach.