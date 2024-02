Raijintek Ampere to mocnare zasilacze o wysokiej sprawności

Lepiej późno niż wcale. Znany tajwański producent, firma Raijintek, zaprezentowała swoje nowe zasilacze ATX stawiające na standard 12V-2x6.

Najwydajniejszymi konsumenckimi kartami graficznymi jest seria NVIDIA GeForce RTX 4000, która debiutowała pod koniec 2022 roku. Wprowadziła ona nie tylko zauważalny skok wydajności oraz znacznie lepszą energooszczędność, ale również nowe złącze zasilające 12VHPWR.

Zasilacze Raijintek Ampere oferują 7 lat gwarancji

Oczywiście użytkownicy starszych zasilaczy komputerowych mogą z powodzeniem stosować specjalne adaptery. Jednak dużo bezpieczniej i ładniej prezentują się odpowiednie przewody idące wprost z PSU. Dlatego też wielu producentów odświeżyło swoje oferty o nowe jednostki.

Raijintek Ampere to nowa seria w pełni modularnych zasilaczy, w skład której wchodzą jak na razie tylko modele o mocy 1200 W. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją opartą na pojedynczej, mocnej linii +12 V, japońskich kondensatorach, przetwornicach DC-DC i aktywnym PFC. Całość przekłada się na sprawność do 94% potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Platinum oraz Cybenetics Platinum.

Tajwańskie jednostki spełniają wymagania standardu ATX 3.0. Wyposażono je nie tylko w szereg zabezpieczeń - OTP, OPP, SCP, OVP, UVP czy OCP, ale również przewody 12V-2x6, czyli następcę standardu 12VHPWR.

Raijintek chwali się zastosowaniem cichego wentylatora 120-milimetrowego. Pracuje on z prędkością do 2200 RPM i deklarowaną kulturą pracy do 32,6 dB(A). Co najważniejsze oferuje tryb pracy półpasywnej, gdzie aż do 40% obciążenia "śmigło" jest wyłączone, a aż do 60% prędkość nie przekracza 830 RPM.

Raijintek Ampere trafią niedługo do sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Wiemy jednak, że producent udziela 7 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Raijintek

Źródło tekstu: oprac. własne