Intel sprzeda procesorowy biznes? Jest chętny na zakup

Intel jest w dużych tarapatach. Pewnego rodzaju ratunkiem dla firmy mogłoby być przejęcie przez Qualcomma. Ten jednak stracił zainteresowanie.

Kilka wpadek, do tego nieudane premiery i Intel wpadł w duże tarapaty. W ciągu niecałego roku cena akcji firmy spadła z poziomu niemal 50 dolarów do zaledwie 25 dolarów. Dzisiaj Intel wyceniany jest na niemal 104 mld dolarów.

Dla porównania AMD może pochwalić się wynikiem ponad 2 razy większym (223,5 mld dol.). Z kolei NVIDIA stała się największą firmą świata (co chwilę zmienia pozycje z Apple) z wyceną na poziomie około 3,5 bln dolarów (35 razy więcej niż Intel).

Qualcomm nie kupi Intela

Wydawało się, że pewnego rodzaju ratunkiem dla Niebieskich może być przejęcie przez Qualcomma, który co prawda nie jest firmą dużo większą (wycena to 172,1 mld dol.), ale jednak o znacznie stabilniejszej pozycji.

Takie połączenie miałoby też wiele sensu. Qualcomm jest jednym z liderów w dziedzinie sprzętów mobilnych, a Intel do tej pory świetnie sobie radził w segmencie komputerów, a do tego ma ambitne plany w dziedzinie układów do AI, które tak mocno wywindowały wycenę NVIDII.

Jednak do połączenia prawdopodobnie nie dojdzie. Z doniesień Bloombegra wynika, że Qualcomm wycofał się ze swojej propozycji kupna Intela. Przejęcie miało być zbyt skomplikowane pod kątem prawnym. Z pewnością nie pomogły też wspominane problemy Intela.

Qualcomm ma teraz szukać innych sposobów na rozwój. Rozważane jest przejęcie części biznesu Niebieskich. Na celowniku firmy ma być segment procesorów konsumenckich, czyli desktopowych i laptopowych. Natomiast spółka nie jest zainteresowana innymi gałęziami, w tym układami serwerowymi.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware, Bloomberg