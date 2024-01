Nieoczekiwana ofensywa projektorów. Telewizory to przeszłość

Optoma próbuje wywalczyć swoje miejsce na rynku projektorów. Udowadniają, że nie trzeba rezygnować z wielkiego ekranu nawet w chłodne dni. Producent zapewnia do 30 000 godzin bezawaryjnej pracy swoich projektorów bez konieczności wymiany lampy na nową

Przed nami chłodne dni i długie, ciemne wieczory. Mimo warunków, które zachęcają do tego, by zostać w domu, nie trzeba rezygnować z oglądania filmów na wielkim ekranie. Aby jednak zapewnić sobie seans w prawdziwie kinowej jakości, potrzebny jest odpowiedni projektor.

HD146X i HZ40HDR – kino w domu dla każdego

Z marzenia o kinie w domowym zaciszu nie trzeba rezygnować nawet przy ograniczonym budżecie. Optoma HD146X można dostać w cenie około 4 tys. złotych. Projektor został wyposażony w laser o jasności 3600 lumenów, który obsługuje rozdzielczość FullHD (1080p). To sprawia, że duży (300 cali) wyraźny obraz można oglądać nawet w świetle dziennym.

Jeszcze bardziej wymagającym widzom do gustu przypadnie model HZ40HDR, który jest kompatybilny ze standardem HDR i posiada dwa wejścia HDMI. Dzięki nim możliwe jest podłączenie projektora zarówno do zewnętrznego źródła obrazu, np. odtwarzacza płyt Blu-Ray, jak i do soundbara lub innego zestawu dźwiękowego.

Jasność 4000 lumenów, rozdzielczość 4K, wsparcie HDR i HLG, port HDMI eARC, możliwość projekcji w pionie – wszystko to w kompaktowym modelu UHZ66. Jest on propozycją dla tych, którzy w kwestiach kina domowego nie chcą iść na żadne kompromisy.

Sala kinowa we własnym mieszkaniu

Nie każdy dysponuje osobnym pomieszczeniem, które może na stałe zamienić się w domową salę kinową. Najczęściej po seansie pokój, w którym oglądaliśmy film, na powrót staje się salonem lub sypialnią.

Rozważając zakup projektora z myślą o oglądaniu filmów, warto zwracać uwagę nie tylko na jego parametry techniczne, ale również na wymiary samego urządzenia oraz możliwości jego instalacji. Istotną kwestią jest także odległość, z jakiej projektor może wyświetlać obraz. Czasami przeszkodą w wyświetlaniu obrazu dużej wielkości może być niewystarczająca długość pokoju, w którym urządzamy projekcje. Na rynku nie brakuje jednak modeli, które świetnie sprawdzą się w małych mieszkaniach.

Przykładem jest Optoma GT2000HDR wyposażona w obiektyw krótkiego rzutu. Urządzenie ustawione zaledwie metr od ściany lub ekranu wyświetli na niej obraz wielkości aż 100 cali. Do tego niska waga (3 kg) oraz zewnętrzny zasilacz sprawiają, że sprzęt łatwo jest przenosić z miejsca na miejsce. To cecha charakterystyczna wszystkich laserowych projektorów marki Optoma przeznaczonych do użytku domowego.

Źródło zdjęć: materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe. oprac. własne