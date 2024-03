Telewizor? Monitor? Na rynku jest coś lepszego

Optoma wprowadza na rynek kolejny projektor, który może zastąpić zarówno monitor gamingowy, jak i sporych rozmiarów telewizor.

Projektory to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą się cieszyć gigantycznym obrazem bez konieczności wychodzenia z domu. Oczywiście takie urządzenia mają swoje minusy. Dobry projektor potrafi być dużo droższy od telewizora, oraz trzeba mieć w domu dużą, niezagospodarowaną ścianę, by w pełni cieszyć się z możliwości urządzenia.

Optoma wprowadza na rynek inteligentny projektor dla graczy i kinomaniaków

Firma Optoma wprowadza na rynek kolejny projektor. Najnowszy model UHZ55 umożliwia wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) o przekątnej nawet 300 cali. Urządzenie jest zgodne ze standardem Rec. 709, co zapewnia niezwykle dokładne odwzorowanie kolorów, oraz kompatybilne z HDR i HLG. O ostrość obrazu, jasność i kolory nie musimy się martwić, gdyż producent obiecuje nawet 3000 lumenów.

Urządzenie obsługuje dwa bardzo ciekawe tryby. Jeden z nich jest skierowany do kinomaniaków i zapewnia wyświetlanie filmów z szybkością 24 klatek na sekundę. Z kolei ulepszony tryb gry w UHZ55 zmniejsza opóźnienie wejściowe do zaledwie 4,2 ms, zapewniając graczowi szybszy czas reakcji. Projektor może wyświetlać obraz nawet w 240 klatkach na sekundę w rozdzielczości 1080p lub 60 klatkach w 4K. Trzy złącza HDMI, w tym jedno eARC, pozwalają na jednoczesne podłączenie nawet kilku różnych urządzeń, w tym konsol do gier.

Dzięki aplikacji Creative Cast możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie treści z urządzeń z systemami Android, iOS, Windows i MacOS i wyświetlanie ich za pomocą UHZ55. Po połączeniu projektora z internetem można także zainstalować na nim aplikacje do streamowania wideo i muzyki, takie jak YouTube i Spotify. Urządzenie wyposażono też w odtwarzacz multimedialny, dzięki któremu na wielkim ekranie zobaczymy zdjęcia, filmy i dokumenty z dysków i pamięci USB.

UHZ55 ma wbudowane głośniki, jednak model ten posiada także certyfikat WiSA gwarantujący kompatybilność projektora z innymi urządzeniami wspierającymi ten standard bezprzewodowego przesyłania i odbierania dźwięku o bardzo wysokiej jakości i bez opóźnień.

Projektor Optoma UHZ55 jest już dostępny w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją producenta oraz pięcioletnią (lub 12 000 godzin) na źródło światła.

Sugerowana cena detaliczna omawianego modelu wynosi 8999 PLN.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne