Rusza produkcja AMD Ryzen 7000. Potrzebne będą nowe płyty główne

AMD pracuje pełną parą. Masowa produkcja procesorów Ryzen 7000 ma ruszyć lada moment, a tym samym wiemy kiedy należy spodziewać się w ich polskich sklepach. Warto też podsumować resztę dotychczas poznanych nam informacji.

Zarówno Intel, jak i AMD planują lada moment poszerzyć ofertę aktualnej generacji procesorów. W przypadku Niebieskich mowa o flagowcu z oznaczeniem Core i9-12900KS w obrębie rodziny Intel Alder Lake-S. Ze strony Czerwonych zobaczymy zaś niżej pozycjonowane modele z serii AMD Ryzen 4000 i 5000.

AMD Ryzen 7000 będą korzystać z gniazda AM5

Obaj producenci oprócz tego planują również na ten rok premiery topowych modeli z nowych generacji, czyli Intel Raptor Lake-S oraz AMD Ryzen 7000. Pierwsi zaoferują nam więcej rdzeni i wątków, drudzy zaś nadgonią konkurencję oferując wreszcie wsparcie pamięci DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0.

Kiedy zobaczymy nowe generacje CPU? Zgodnie z informacją od użytkownika Twittera o pseudonimie Greymon55, znanego z licznych i trafnych przecieków, masowa produkcja jednostek AMD Ryzen 7000 ma ruszyć lada moment. Dokładniej w kwietniu albo ewentualnie na początku maja 2022.

Kiedy więc seria AMD Raphael trafi na sklepowe półki? Cóż, w przypadku generacji AMD Vermeer produkcja ruszyła w lipcu 2020 roku, zaś debiut miał miejsce w listopadzie 2020. Zaś Procesory z pamięcią AMD 3D V-Cache produkowane są od listopada 2021 roku, a premiera ma mieć miejsce w kwietniu 2022.

Tym samym trzeba liczyć się z tym, że Czerwoni potrzebują około 4-5 miesięcy od momentu uruchomienia masowej produkcji do czasu premiery. Dałoby nam to drugą połowę 2022 roku, a więc zgodnie z wcześniejszymi plotkami i dotychczasowym planem wydawniczym.

Co zaoferują procesory AMD Ryzen 7000? Przede wszystkim wymagać będą nowego gniazda - AM5 zamiast AM4 - a więc nowych płyt głównych. Jednak starsze układy chłodzenia nadal mają pasować. Prócz tego otrzymamy tutaj do 16 rdzeni w litografii 5 nanometrów.

Przecieki wskazują też na TDP do 170 W (zamiast dotychczasowych 105 W) we flagowym modelu. To zaś sugeruje, że mowa będzie o wysokich taktowaniach (i temperaturach). Wiadomo też, że AMD podobnie jak Intel zacznie wreszcie oferować obsługę pamięci RAM typu DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0.

