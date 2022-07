Procesory Intel Meteor Lake zaoferują trzy typy rdzeni

Na rynku jeszcze nie ma procesorów Intel Raptor Lake i AMD Ryzen 7000, a już pojawiają się szczegóły o następnej generacji. Dzisiaj przyjrzymy się mobilnym jednostkom Meteor Lake.

Wielkimi krokami zbliżają się premiery nowych procesorów do komputerów stacjonarnych. Mowa o rodzinie Intel Raptor Lake-S oraz AMD Ryzen 7000. Jednak obie amerykańskie firmy pracują już nad swoimi kolejnymi generacjami. Taki proces w końcu trwa wiele lat.

Procesory Intel Meteor Lake wykorzystają litografię 7 nm

W przypadku Niebieskich kolejna, 14. generacja ma nosić nazwę Intel Meteor Lake. Wpierw premiera planowana jest na rynku mobilnym, czyli w laptopach. A tak się składa, że w sieci pojawiły się diagramy zdradzające szczegóły ze specyfikacją. Szykuje się sporo zmian.

Niemiecka redakcja igor'sLAB opublikowała widoczne poniżej slajdy. Zgodnie z nimi w 2023 roku czekają na nas przynajmniej trzy serie procesorów Intel Meteor Lake - H, P i U. Każdy litera to inny segment, różniący się wydajnością oraz poborem mocy. Oznaczenia te były stosowane już w przeszłości i są nam znane. Jednostki H są najwydajniejsze, zaś U trafią do lekkich i cienkich urządzeń.

Wygląda jednak na to, że Amerykanie zaoferują nam tym razem nie dwa, a aż trzy rodzaje rdzeni. Czyli podobnie jak ma to miejsce w układach ARM. Do dużych, wysokowydajnych rdzeni typu P i małych, energooszczędnych typu E dojdą jeszcze rdzenie LP-E, czyli prawdopodobnie "Low Power Efficient".

Według aktualnych informacji rdzeni typu LP-E ma być zaledwie dwie sztuki w CPU. Co więcej będą one znajdować się w części SoC, a nie Compute tak jak rdzenie typu P czy typu E. Tym samym Intel nie wlicza ich nawet w ogólną liczbę rdzeni w specyfikacji procesora, co sugeruje, że ich wydajność będzie niewielka.

Procesory Intel Meteor Lake-H i Meteor Lake-P mają zaoferować maksymalnie do 14 rdzeni (6 typu P i 8 typu E), zaś Meteor Lake-U do 12 rdzeni. We wszystkich przypadkach wspierane będą pamięci DDR5 do 5600 MT/s i 96 GB lub LPDDR5/LPDDR5X do 7467 MT/s i 64 GB.

W przypadku zintegrowanych układów graficznych mówi się o "Intel Xe-LPG", opartych na architekturze Xe². Mają one dysponować maksymalnie 128 EU. Tajemnicą jest jednak czy Intel Xe² oznacza kolejną generację - Intel Battlemage - czy może niskonapięciową wersję znanego nam już Intel Alchemist.

Premiera mobilnych procesorów 14. generacji planowana jest na drugą połowę 2023 roku. W tym czasie może się jeszcze trochę zmienić, a w sieci na pewno pojawi się więcej informacji.

Zobacz: Tajwańczycy ulepszą Twój internet. Rozwiązanie jest śmiesznie małe

Zobacz: Chcesz kartę graficzną Intela? To jeszcze sobie poczekasz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: igor'sLAB, Intel

Źródło tekstu: igor'sLAB, oprac. własne