Intel Arrow Lake trafia już do partnerów. Są pierwsze zdjęcia

Próbki testowe nowych procesorów dopiero trafiły w ręce producentów. To złe wieści, które sugerują, że premiera Intel Arrow Lake może być opóźniona.

Równy tydzień temu, czyli 14 marca 2024, na rynku debiutował nowy procesor - Intel Core i9-14900KS. Mowa o flagowej jednostce tej generacji, którą wyposażono w 24 rdzenie i 32 wątki z maksymalnym taktowaniem do 6,2 GHz. Wszystko to doprawione 36 MB pamięci Cache L3 oraz TDP do 150 W.

Intel Arrow Lake może się nie pojawić w tym roku

Jest to oficjalnie ostatni konsumencki procesor dla płyt głównych wyposażonych w gniazdo LGA 1700. Następne procesory mają już korzystać z platform LGA 1851. Mowa oczywiście o rodzinie Intel Arrow Lake.

Moore's Law Is Dead twierdzi, że partnerzy tacy jak ASUS, GIGABYTE, MSI i inni zaczęli właśnie otrzymywać pierwsze egzemplarze nowych procesorów. Są to tzw. sztuki QS, czyli wczesne próbki testowe (kwalifikacyjne). Potwierdzeniem tych rewelacji jest zdjęcie przedstawiające nagi rdzeń flagowego modelu.

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami Intel Arrow Lake nadal ma oferować maksymalnie 24 rdzenie. Główną zmianą będą nowe architektury - Intel Lion Cove i Skymont oraz nowsza litografia. Prócz tego dostaniemy wydajniejsze iGPU z serii Xe-LPG, czyli oparte na architekturze Intel ARC Alchemist.

Teoretycznie Intel Arrow Lake ma debiutować pod koniec roku. Producenci płyt głównych, laptopów i gotowych zestawów komputerowych twierdzą jednak, że mają zbyt mało czasu na potrzebne testy, R&D i poprawki. Tym samym część źródeł podkreśla, że wizja premiery w grudniu to BARDZO optymistyczny wariant. Oczywiście jak w przypadku każdych plotek warto zachować pewną dozę sceptycyzmu.

Źródło zdjęć: Moore’s Law is Dead, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: Moore’s Law is Dead, oprac. własne