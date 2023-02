Intel odracza zamówienia w TSMC. Nowa generacja procesorów opóźniona?

Nie mamy dobrych wieści dla fanów Intela. Jedna z następnych generacji procesorów do komputerów stacjonarnych może zadebiutować później niż zakładano.

Chociaż na rynku procesorów komputerowych mamy zaledwie dwóch liczących się producentów - AMD oraz Intela - to walka między nimi jest zażarta. Niebiescy przez wiele lat dominowali, ale za sprawą układów Ryzen Czerwoni wreszcie wrócili do gry. Aktualnie podział rynku to około 66,8% dla Intela i 33,2% dla AMD.

Intel Arrow Lake pojawi się nie wcześniej niż w 2025 roku?

Oczywiście prócz tego co możemy znaleźć na sklepowych półkach obaj giganci pracują w pocie czoła nad kolejnymi generacjami procesorów. Jedną z nich miała być konsumencka rodzina Intel Arrow Lake.

Jak donosi tajwańska redakcja DigiTimes powołując się na swoje branżowe źródła, Intel odroczył swoje zamówienia w litografii 3 nanometrów u TSMC. Powód jest nieznany. Proces produkcji TSMC N3 miał być wykorzystywany w układach iGPU dla budowanych modułowo procesorów z rodziny Arrow Lake.

Według aktualnych wieści masowa produkcja na Tajwanie ma ruszyć dopiero w czwartym kwartale 2024 roku. Oznacza to, że procesory trafią do sprzedaży nie wcześniej niż w 2025 roku.

Jeśli te informacje się potwierdzą to AMD zyskuje szansę na nadgonienie zaległości względem Intela lub nawet przegonienie swojej konkurencji. To z pewnością zmieniłoby balans sił na rynku CPU.

