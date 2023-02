AMD RDNA2 kręci się jak szalone. Skok wydajności aż o 42%

Mamy dobre wieści dla osób planujących złożenie komputera z procesorem AMD Ryzen 7000. Zintegrowane w nich układy graficzne mają spory potencjał OC.

Procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku we wrześniu ubiegłego roku. Rodzina ta jest próbą nadgonienia zaległości względem Intela. Tym samym nowe jednostki oferują szereg nowości takich jak wsparcie pamięci RAM w standardzie DDR5 czy obsługa interfejsu PCI Express 5.0.

iGPU w AMD Ryzen 7000 to nie jest demon wydajności

Oprócz tego nowe Ryzeny doczekały się wreszcie zintegrowanych układów graficznych. Dzięki temu użytkownik nie potrzebuje już dedykowanej karty do przeglądania internetu czy pracy biurowej. Mowa o architekturze AMD RDNA2, ale w dość ubogiej wersji z zaledwie dwiema jednostkami CU.

Tym samym możliwości iGPU w AMD Ryzen 7000 w grach są dość niewielkie. Jeden ze znanych overclockerów - SkatterBencher - postanowił to zmienić. Zintegrowany układ graficzny dysponuje domyślnie zegarem na poziomie do 2,2 GHz przy napięciu około 0,997 V. Ważne jest też taktowanie pamięci - 2,4 GHz.

Entuzjasta za sprawą ręcznego podkręcania zwiększył pierwotnie taktowanie iGPU do 2949 MHz przy napięciu 1,2 V. Oczywiście podniosło to pobór mocy układu (i sekcji SOC) z około 38,5 W do 63,5 W. Dalsze optymalizacje pozwoliły osiągnąć finalnie 3,1 GHz przy 1,395 V dla grafiki i 3,2 GHz dla pamięci przy poborze ok. 60,5 W.

Największy skok wydajności sięgnął aż 41,67% i miał miejsce w grze Tomb Raider w rozdzielczości Full HD. Warto jednak zauważyć, że nadal trudno nazwać to komfortową rozgrywką - zamiast 12, zanotowano 17 FPS. Jednak taki Counter-Strike: Global Offensive byłby już jak najbardziej grywalny z wynikiem 79,7 FPS.

Innymi słowy zintegrowane układy graficzne oparte na architekturze RDNA2 mają spory potencjał OC. Jednak mocno ograniczona liczba jednostek CU jest największym hamulcem. Te same iGPU trafią do nowych, mobilnych procesorów AMD Dragon Range. Ale po pierwsze tam podkręcanie będzie utrudnione, a po drugie wszystkie laptopy będą już wyposażone w mocniejsze, dedykowane karty graficzne od AMD i NVIDII.

Zobacz: Pamięci RAM DDR5 o pojemności 24 i 48 GB trafiają do sprzedaży

Zobacz: AMD przechwala się wydajnością nowych procesorów. Jest pewien haczyk

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCardz, SkatterBencher, AMD

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne