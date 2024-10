Znamy ceny Intel Arrow Lake. Można odetchnąć z ulgą

Mamy dobre wieści zarówno dla osób planujących złożenie nowego PC, jak i fanów "niebieskiej strony mocy". Wygląda na to, że Intel nie planuje podnosić cen.

Już jutro zaprezentowane mają zostać nowe procesory dla komputerów stacjonarnych, czyli rodzina Intel Arrow Lake-S. Oparto je na architekturach takich jak Intel Lion Cove (rdzenie typu P), Skymont (rdzenie typu E) oraz Alchemist (iGPU). Całość dopełnia NPU trzeciej generacji oraz litografia od TSMC.

Sugerowane ceny pozostają bez zmian

Jak zwykle nie wszyscy potrafią utrzymać język za zębami, a w sieci pojawia się zatrzęsienie przecieków. Wczoraj pochylaliśmy się już nad wynikami wydajności Intel Core Ultra 200S w benchmarkach i grach. Dzisiaj zaś poznaliśmy sugerowane ceny wszystkich modeli.

Już 24 października 2024 do sklepów trafi pięć nowych procesorów z serii -K oraz -KF. Są to najwydajniejsze, ale i najdroższe jednostki. Do ich obsługi potrzebne będą nowe płyty główne wyposażone w gniazdo LGA 1851 oraz pamięci RAM w standardzie DDR5. Sugerowane ceny mają wyglądać następująco:

Intel Core Ultra 9 285K (24R/24W, do 5,7 GHz) - 589 USD, czyli około 1919 PLN;

(24R/24W, do 5,7 GHz) - 589 USD, czyli około 1919 PLN; Intel Core Ultra 7 265K (20R/20W, do 5,5 GHz) - 394 USD, czyli około 1546 PLN;

(20R/20W, do 5,5 GHz) - 394 USD, czyli około 1546 PLN; Intel Core Ultra 7 265KF (20R/20W, do 5,5 GHz) - 379 USD, czyli około 1487 PLN;

(20R/20W, do 5,5 GHz) - 379 USD, czyli około 1487 PLN; Intel Core Ultra 5 245K (14R/14W, do 5,2 GHz) - 309 USD, czyli około 1212 PLN;

(14R/14W, do 5,2 GHz) - 309 USD, czyli około 1212 PLN; Intel Core Ultra 5 245KF (14R/14W, do 5,2 GHz) - 294 USD, czyli około 1153 PLN;

Oczywiście do podanych wartości należy jeszcze dodać polski podatek VAT. Tak czy siak widać, że Intel nie ma zamiaru podnosić cen. Część z MSRP uległa nawet lekkiej (ok. 3%) obniżce. Warto jednak pamiętać, że Intel Core 14. generacji zdążyły już mocno potanieć od premiery, zwłaszcza model Intel Core i5-14600K.

A co z tańszymi, zablokowanymi procesorami Intel Core Ultra 200S oraz płytami głównymi Intel B860 i H810? Tańsze propozycje mają zostać zaprezentowane na targach CES 2025 na początku stycznia w Las Vegas. Ich premiera planowana jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: OneRaichu@X, oprac. własne