Masz małe dłonie? Ten producent ma coś dla Ciebie

Jesteś fanem dynamicznych gier sieciowych? Szukasz nowej, wygodnej myszki? Zależy Ci na małym rozmiarze i niskiej wadze? Odpowiedzią jest Glorious Model O 2 Mini.

Rynek peryferiów komputerowych jest szalenie rozbudowany, a w sklepach można znaleźć setki, jak nie tysiące różnych myszek, klawiatur czy zestawów słuchawkowych. Nie powinno to nikogo dziwić, gdy każdy z nas jest nieco inaczej zbudowany, ma inne preferencje co do wyglądu oraz inaczej korzysta z PC.

Glorius Model O 2 Mini startuje z ceną 307 złotych

A tak się składa, że Glorious Gaming, czyli marka skierowana głównie do graczy, przygotowała dwa nowe gryzonie. Są to ultralekkie i kompaktowe konstrukcje zaprojektowane z myślą o posiadaczach małych dłoni. Nie warto jednak oceniać książki po okładce, bo oferują topową specyfikację.

Glorius Model O 2 Mini (Wireless) to myszka o wymiarach 120 x 62 x 36 milimetrów. Wersja tradycyjna waży 49 gramów, a bezprzewodowa 57 gramów. Widać więc, że skorupa zmniejszona została względem oryginału o 6%. Mamy tutaj do czynienia z symetrycznym kształtem i sześcioma przyciskami, całość dopełnia RGB LED.

Zastosowany sensor BAMF 2.0 oferuje rozdzielczość do 26 000 DPI, maksymalną prędkość śledzenia do 650 IPS i przyśpieszenie do 50 G. Przełączniki mechaniczne mają deklarowaną żywotność do 80 milionów kliknięć. Co zaskakujące producent zdecydował się na częstotliwość raportowania 1000 Hz. W zamian jednak model Glorius Model O 2 Mini Wireless oferuje do 210 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Opisywane gryzonie trafiły już do sprzedaży. Sugerowane ceny w Polsce to 307 złotych za Glorious Model O Mini oraz 438 złotych za Glorius Model O 2 Mini Wireless. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Glorious Gaming

Źródło tekstu: Glorious Gaming, oprac. własne