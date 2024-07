Tak będzie wyglądać AMD Strix Halo. Widać podobieństwo do Intela

Czy to koniec kart graficznych w laptopach? Nowe, mobilne układy AMD mają zaoferować iGPU z wydajnością na poziomie GeForce RTX 4070.

AMD szykuje całe zatrzęsienie nowych procesorów komputerowych na bazie architektury Zen5, które trafią w najbliższych miesiącach do laptopów i komputerów stacjonarnych. Czerwoni chcą rzucić wyzwanie Intelowi we wszystkich segmentach cenowych i wydajnościowych.

AMD Strix Halo zobaczymy prawdopodobnie w 2025 roku

W przypadku urządzeń mobilnych największą uwagę poświęcono seriom AMD Strix Halo i Strix Point, które mają oferować kolejno do 16 i 12 rdzeni. Co ważne wyposażone one będą w zintegrowane układy graficzne na bazie nowej architektury AMD RDNA 3.5.

Mobilne procesory AMD Strix Halo będą bardzo duże. Mowa o wymiarach 37,5 x 45 mm, a więc znacznie więcej niż 25 x 40 mm w przypadku serii Strix Point, Hawk Point i Phoenix. To dokładnie taka sama powierzchnia jak w przypadku stacjonarnych rodzin Intel Alder Lake i Raptor Lake oraz gniazda LGA 1700.

Wymiary te są podyktowane budową modułową i bardzo wydajnym iGPU. Czerwoni chcą zaoferować układy dla laptopów i konsol, gdzie nie ma miejsca na dedykowane karty graficzne. W efekcie zobaczymy tutaj do 40 jednostek CU, co może przełożyć się na wydajność porównywalną z GeForce RTX 4070 Laptop.

Procesory AMD Ryzen AI 300 (Strix Point) oraz AMD Ryzen 9000 (Granite Ridge) mają debiutować pod koniec lipca. Układy AMD Strix Halo oraz Fire Range zobaczymy zapewne dopiero w 2025 roku.

Źródło zdjęć: AMD, Chiphell, Olrak@X

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne