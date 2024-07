Nadciąga niskoprofilowy mechanik do pisania. Ma być tanio

Sharkoon przygotował nowe klawiatury mechaniczne. Tym razem w przystępnej cenie dostajemy lekką, kompaktową konstrukcję stworzoną z myślą o pisaniu.

Klawiatury mechaniczne stają się pewnym standardem w świecie komputerów. Korzystają z nich gracze, programiści i wiele innych osób. Pojawiają się one nawet w droższych laptopach gamingowych. Rozwiązania membranowe zaś to obecnie głównie domena komputerów biurowych.

Stabilizatory zostały już fabrycznie nasmarowane

Trudno się temu dziwić, gdy "mechaniki" oferują szereg zalet, a jedna z nich to możliwość idealnego dopasowania pod siebie - siła i punkt aktywacji przycisku. Co jeśli ktoś nie lubi wysokich klawiatur? Tutaj z pomocą przychodzą konstrukcje niskoprofilowe, a jedną z nich przygotował Sharkoon.

Sharkoon PureWriter W65 to kompaktowa klawiatura stworzona z myślą o pisaniu. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową obudową o wymiarach 312 x 103 x 26 milimetrów i masie 432 gramów. Zarówno przełączniki, jak i nakładki na klawisze są niskoprofilowe, co poprawia komfort pracy nawet bez podpórki pod nadgarstki.

Do wyboru są dwa typy przełączników Kailh Choc V2 - brązowe (tactile) i czerwone (linear). Oprócz innej charakterystyki pracy, różnią się one nieco siłą aktywacji - 45 vs 43 g. Jednak punkt aktywacji jest taki sam - 1,3 mm, podobnie jak deklarowana żywotność - do 50 milionów wciśnięć. Nakładki wykonane zostały z tworzywa ABS, nadruki wykonano technologią grawerunku laserowego, a całość dopełnia podświetlenie RGB LED.

Opisywana klawiatura oferuje dwa tryby łączności - z wykorzystaniem specjalnego odbiornika 2,4 GHz lub za sprawą dołączonego przewodu USB typu C. Wbudowany akumulator ma pojemność 2000 mAh i według producent pozwala na nawet 30 godzin pracy non stop.

Sharkoon PureWriter W65 trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Sugerowana cena to 90 euro, czyli około 385 złotych.

Źródło zdjęć: Sharkoon

Źródło tekstu: oprac. własne