AMD z nowym, tanim procesorem. W Polsce go nie kupisz

Nie mamy dobrych wieści dla fanów AMD. Wyczekiwany, najtańszy do tej pory model z serii Ryzen 7000 może się nigdy nie pojawić w oficjalnej sprzedaży w Polsce.

W zeszłym tygodniu na łamach Telepolis informowaliśmy Was, że AMD szykuje nowy procesor z rodziny Ryzen 7000. Było to o tyle zaskakujące, że Czerwoni do tej pory o tym modelu nie wspominali. Poznaliśmy go tylko dlatego, że pojawił się w bazach wyników programów testowych.

Procesor AMD Ryzen 5 7500F trafi tylko na rynek chiński

Mowa o AMD Ryzen 5 7500F, czyli 6-rdzeniowej i 12-wątkowej konstrukcji na bazie architektury AMD Zen4. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami będzie ona dysponować zegarem bazowym 3,7 GHz i do 5,0 GHz w trybie boost, całość przy TDP rzędu 65 W. Największą nowością będzie jednak brak iGPU.

Nowe informacje zdradzają, że AMD Ryzen 5 7500F trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Będzie to jednak procesor na rynek chiński - mowa zarówno o sprzedaży detalicznej, jak i gotowych zestawach komputerowych. Aktualnie nie ma planów wprowadzenia go na rynek amerykański i europejski.

Testy z programu Geekbench 6.1 pokazują wynik na poziomie 2782 punktów dla zadań jednowątkowych oraz 13 323 punktów dla wielowątkowych. Oznaczałoby to więc minimalnie większą wydajność niż AMD Ryzen 5 7600. Oczywiście z ostatecznymi wnioskami warto się wstrzymać. Próbka testów jest bardzo ograniczona, a aktualne różnice są na poziomie błędu pomiarowego (zwłaszcza biorąc pod uwagę niższe taktowania).

AMD Ryzen 5 7500F to sposób Czerwonych na pozbycie się procesorów z wadliwymi IOD, bo to właśnie tam znajduje się zintegrowany układ graficzny. Podobnie robi intel ze swoimi modelami, również z oznaczeniem "F". Nowy CPU od AMD ma być minimalnie tańszy, mówi się o sugerowanej cenie 219 dolarów (ok. 979 złotych).

Źródło zdjęć: harukaze5719@Twitter, Geekbench

Źródło tekstu: oprac. własne