Pro Max to za mało. Apple iPhone 17 Ultra z ekranem ponad 7 cali

Apple iPhone 17 Ultra z większym ekranem i... no właśnie z czym?

W aktualnej, najnowszej fali przecieków z łańcuchów dostaw wynika, że być może faktycznie doczekamy się mniejsze Dynamic Island, ale dostępność będzie tak mocno ograniczona w początkowym etapie, że załapie się na nią wyłącznie 17 Ultra. I to by mogło tłumaczyć sprzeczne pierwotne doniesienia.

Kolejnym z dodatków ma być komora parowa usprawniająca oddawanie ciepła przez układ SoC telefonu. Jednak i w tym przypadku jest to komponent, którego spodziewamy się również w 17 Pro i 17 Pro Max. Wygląda więc na to, że póki co największą zmianą jest kolejny skok przekątnej ekranu i idąca za nim jeszcze większa pojemność akumulatora. Uwzględniając fakt, że iPhone 16 Pro Max zdążył się już rozrosnąć do 6,9 cala, rozmawiamy o telefonie wielkości małego tabletu.