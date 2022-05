Premiera NZXT H7: Stonowany wygląd i przewiewność w trzech wersjach

Szukasz nowej obudowy komputerowej? Potrzebujesz prostej, acz wytrzymałej i przewiewnej konstrukcji? Warto rozważyć jedną z trzech wersji NZXT H7!

Często lekceważona, ale obudowa to również bardzo ważny element zestawu komputerowego. Ma ona wpływ zarówno na kulturę pracy, jak i temperatury podzespołów, a tym samym pośrednio ich wydajność i żywotność. Prócz tego kupiona z głową obsłuży więcej niż jedną konfigurację i będzie inwestycją na lata.

NZXT H7 oferuje trzy różne wersje kolorystyczne

Amerykański producent sprzętu komputerowego postanowił zaoferować jeszcze lepsze obudowy niż do tej pory. NZXT nadal stawia na stonowaną stylistykę i proste linie, ale tym razem zdecydowanie bardziej w projekcie liczył się przepływ powietrza. Pojawiły się też wariant dla fanów podświetlenia RGB LED.

NZXT H7 to debiutująca dzisiaj seria obudów typu Mid Tower. Mamy tutaj do czynienia z wymiarami 505 x 230 x 480 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wagą 10,3/11,4 kilograma. Mowa o dwukomorowej konstrukcji opartej na stali SGCC oraz hartowanym szkle. Do wyboru są trzy wersje - zwykła, Flow i Elite.

Zwykła wersja posiada zabudowany panel przedni z małym otworem wentylacyjnym na boku i dużym na górze. Flow stawia na przewiewność, a więc dysponuje perforowanym frontem. Elite zaś to aż dwa dodatkowe fronty - wentylowany lub z hartowanego szkła oraz trzy dodatkowe wentylatory RGB LED i specjalny kontroler.

Wszystkie warianty NZXT H7 zmieszczą w środku płyty główne E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; chłodzenia procesora o wysokości do 185 milimetrów; karty graficzne o długości do 400 milimetrów i zasilacze ATX. Za tacką płyty głównej dostępne jest do 22 milimetrów miejsca dla okablowania, łącznie ze specjalnymi rynienkami do łatwiejszego ułożenia przewodów.

Pod względem wentylacji NZXT H7 przygotowano na maksymalnie siedem wentylatorów. Trzy 140-/120-milimetrowe na przodzie, dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze i jeden 140-/120-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie dostajemy jedno śmigło NZXT Aer F120Q - wersja zwykła i Flow, zaś wariant Elite to już połączenie jednego wentylatora NZXT Aer F140Q oraz trzech NZXT Aer F140 RGB.

Obudowy dostępne będą w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, białej oraz czarno-białej. Prócz tego Amerykanie przygotowali dwa akcesoria. Jeden z nich to kontroler dla wentylatorów i podświetlenia LED - NZXT RGB V2. Drugi zaś to zestaw do pionowego montażu karty graficznej, czyli stalowy stelaż i riser PCI Express 4.0. Sugerowane ceny w Europie wyglądają następująco:

NZXT H7 - 140 euro, czyli około 645 złotych

- 140 euro, czyli około 645 złotych NZXT H7 Flow - 140 euro, czyli około 645 złotych

- 140 euro, czyli około 645 złotych NZXT H7 Elite - 210 euro, czyli około 969 złotych

- 210 euro, czyli około 969 złotych NZXT RGB V2 - 35 euro, czyli około 160 złotych

- 35 euro, czyli około 160 złotych Zestaw dla GPU - 90 euro, czyli około 415 złotych

Źródło zdjęć: NZXT

Źródło tekstu: oprac. własne