Potrzebujesz naprawdę mocnego powerbanku? Ten ma aż 80 000 mAh i kosztuje mniej, niż 200 zł

Na pewno nie jest to powerbank z którym będziecie często wychodzić z domu. Do samolotu również Was nikt z nim raczej nie wpuści. Świetnie jednak sprawdzi się podczas dłuższego wypadu pod namiot jako tańsza alternatywa dla stacji zasilania dla osób, które nie potrzebują 230 V. Ewentualnie na wypadek awarii prądu. Zwłaszcza że powerbank TRACER 80000mAh możecie kupić dziś za jedyne 199,99 złotych.

TRACER 80000mAh

Powerbank ten poza astronomiczną pojemnością 80 000 mAh, czyli 296 Wh, może pochwalić się mocą do 22,5 W, oraz wsparciem dla Quick Charge i Power Delivery. Tym samym jest on w stanie nie tylko ładować smartfony i tablety, ale także laptopy wspierające PD, chociaż w przypadku tych drugich szybkość ładowania jest mocno ograniczona. Nie zmienia to jednak faktu, że tak pojemny powerbank powinien być w stanie naładować najnowszego Macbooka Air z M4 niemal czterokrotnie i to z uwzględnieniem strat energetycznych podczas tego procesu.