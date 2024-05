Porządny laptop za mniej niż 2000 zł - mocna promocja w x-kom

Elegancki komputer do domu, nauki czy do biura z bezpieczną kamerą z zaślepką i czytnikiem linii papilarnych nie musi już kosztować kroci. W najnowszej promocji ASUS Vivobook 15 dostępny jest z rabatem aż 500 zł i jego cena spada poniżej 2000 zł.

Asus Vivobook 15 - przystępna cena i militarna jakość obudowy

Najlepsze cechy komputerów segmentu premium zawitały właśnie w urządzeniach przystępnych cenowo. Asus Vivobook 15 przeszedł 12 rygorystycznych testów i 26 trudnych procedur testowych, by spełnić wysokie wymagania wojskowego standardu militarnego MIL-STD-810H. Zapewnia to ponadprzeciętną trwałość sprzętu, co jest niespotykane, szczególnie przy tak niskiej cenie. Producent nie boi się dać użytkownikowi długiej, 36-miesięcznej gwarancji na sprzęt — jest pewien swojej jakości.

Firma wsłuchała się też w potrzeby użytkowników, którzy roztropnie podchodzą do kwestii prywatności i bezpieczeństwa. Kamera do rozmów wideo ma fizyczną, przesuwaną zaślepkę, która sprawia, że nawet przy ataku hakera nikt nie będzie nas mógł podglądać. Z kolei umieszczony w gładziku czytnik linii papilarnych zapewnia, że do pozostawionego komputera nikt się nie dostanie. Możemy ustawić długie, skomplikowane hasło do komputera, a jednocześnie odblokowywać sprzęt jednym dotknięciem.

Choć mamy do czynienia z przystępnym cenowo komputerem, producent i w tej konfiguracji zapewnia 16 GB pamięci RAM, które zapewnią wydajną pracę przez lata w duecie z procesorem Intel Core i5-1235U. Tak wyposażony komputer kosztuje teraz jeszcze mniej — za sprawą ostatniej promocji jego cena spadła o 1/5, z 2499 zł do 1999 zł. Wystarczy w sklepie x-kom skorzystać z kodu nowy-laptop.

Sprawdź aktualną promocję na komputer:

👉 Asus Vivobook 15 - promocja w sklepie x-kom



Pełna specyfikacja komputera Asus Vivobook 15 objętego promocją:

Procesor - Intel® Core™ i5-1235U (10 rdzeni, 12 wątków, 3.30-4.40 GHz, 12MB cache),

Pamięć RAM - 16 GB (DDR4, 3200 MHz),

Dysk - SSD M.2 PCIe 512 GB,

Ekran - Matowy, LED, IPS, 15,6“, 1920 x 1080 (Full HD), 250 nitów,

Karta graficzna - Intel Iris Xe Graphics, pamięć współdzielona

Łączność - Wi-Fi 6E, Moduł Bluetooth 5.3

Złącza - USB 2.0 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt.

System - Windows 11 home,

Zasilacz - 19 V, 2,37 A - 45 W,

Wymiary - 17,9 x 360 x 233 mm, 1,70 kg,

Inne - czytnik linii papilarnych, kamera z wbudowaną zaślepką, obudowa spełniająca standard militarny MIL-STD-810H, wydzielona klawiatura numeryczna,

Gwarancja - 36 miesięcy (gwarancja producenta).

