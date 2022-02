Mocarne, przystępne cenowo zasilacze z japońskim wnętrzem

Tajwański producent zasilaczy prezentuje dwie nowe jednostki. Seria FSP Hydro GT PRO może pochwalić się mocą do 1000 W, półmodularnym okablowaniem oraz sprawnością ponad 90%. W środku nie zabrakło sprawdzonych rozwiązań.

W sklepach można znaleźć sporo zasilaczy od różnych firm. Jednak nawet jeden producent oferuje często kilka różnych serii, a w skład każdej wchodzi kolejne kilka modeli. To potrafi wprowadzić w zakłopotanie niejednego konsumenta. Jak więc wybrać odpowiednią jednostkę, która zasili nasz komputer?

FSP Hydro GT PRO to wysoka moc i niska cena

Znaczących czynników jest kilka, ale kluczowe z nich to moc, sprawność, zastosowane zabezpieczenia oraz standard/rozmiar PSU i długość przewodów pasująca do naszej obudowy. Dalej mamy mniej ważne parametry jak kultura pracy czy modularność. FSP twierdzi, że ich najnowsze zasilacze oferują wszystko to, czego potrzebować może użytkownik w najbliższych latach, a całość w dość przystępnej cenie.

FSP Hydro GT PRO to dwa nowe, półmodularne zasilacze ATX pochodzące z Tajwanu. Mogą się one pochwalić mocą 850 W i 1000 W oraz sprawnością ponad 90% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold. Mamy tutaj do czynienia z topologią LLC, przetwornikami DC-DC i aktywnym systemem PFC.

Opisywane jednostki oparte są na pojedynczych, mocnych liniach +12 V - do 70,83 A dla modelu 850 W oraz do 83,33 A dla wariantu 1000 W. Główne kondensatory są japońskie, dokładniej Nichicon (do 105°C). Nie zabrakło też szeregu popularnych zabezpieczeń w postaci OCP, OVP, OPP, SCP i OTP. Całość chłodzi 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem typu FDB, który do 30% obciążenia pozostaje w spoczynku.

Zastosowane okablowanie jest półmodularne, oznacza to iż wiązka ATX (24-pin) oraz EPS (8-pin) są przymocowane na stałe, a przewody dla karty graficznej, procesora, nośników danych i innych peryferiów są odczepiane. Mowa o czarnym rozwiązaniu taśmowym.

Zasilacze FSP Hydro GT PRO mają być dostępne w sklepach jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena wersji o mocy 850 W to około 490 złotych, zaś model 1000 W to wydatek około 572 złotych. Długość gwarancji pozostaje tajemnicą, ale tak czy siak względem oferty konkurencji wygląda to zachęcająco.

Źródło zdjęć: FSP

Źródło tekstu: FSP, oprac. własne