Nowy rekord podkręcania pamięci DDR5! Wynik robi wrażenie

Padł rekord świata w podkręcaniu pamięci RAM DDR5. Wynik robi wrażenie, ale wkrótce pewnie i tak zostanie pobity.

Hardware'owi zapaleńcy na całym świecie lubią łamać wszelkie granice i bić różnego rodzaju rekordy. Nie ma w tym nic zaskakującego. Przyjemnie jest wiedzieć, że jest się w czymś najlepszym, że nikt nie był nigdy lepszy. Czemu o tym piszę? Bo właśnie pobity został rekord w podkręcaniu pamięci RAM DDR5.

Rekord świata podkręcania pamięci DDR5

Człowiekiem, który tego dokonał, jest Seby9123. Dzięki ogromnej wiedzy, cierpliwości i chłodzeniu za pomocą ciekłego metalu udało mu się podkręcić pamięci do 5607 MHz, czyli 11202 MT/s. Wykorzystał do tego moduły G.Skill Trident, które fabrycznie kręcą się do 7800 MT/s oraz płytę główną ASUS ROG Maximu X790 APEX.

Opóźnienia nie były rewelacyjne, bo wyniosły 62-126-126-127-127, ale w kontekście rekordu świata nie ma to znaczenia. Dla wyników w HWBOT liczy się tylko taktowanie, a to okazało się najwyższe w historii. Poprzedni najlepszy wynik to 11135 MT/s, który osiągnął użytkownik o pseudonimie Hicookie. Jednak nie powinno nikogo zdziwić, jeśli w niedalekiej przyszłości usłyszymy o kolejnym rekordzie.

Zobacz: NVIDIA potwierdza ważną informację w sprawie kart GeForce RTX 4060

Zobacz: Mały, ale bardzo pojemny SSD dla Steam Decka i ASUS ROG Ally

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vershinin89 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz