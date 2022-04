Pamięci DDR5 rozwijają skrzydła. Moduły Kingstona z 10 000 MHz

Pamięci RAM nowej generacji nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Niecałe pół roku po debiucie standardu DDR5 mowa już o modułach oferujących 10 000 MT/s.

Pamięci DDR5 towarzyszą nam krótko, bo od listopada 2021 roku. To wtedy na rynku pojawiły się pierwsze cywilne procesory i płyty główne zdolne do ich obsługi, czyli rodzina Intel Alder Lake-S oraz dedykowane im platformy. Wrażenia zarówno konsumentów, jak i recenzentów na temat modułów DDR5 były mieszane.

Tak szalony wynik OC wymagał chłodzenia ciekłym azotem

Nowej generacji pamięci zarzucano wysokie ceny, absurdalnie niską dostępność w sklepach, a pierwsze moduły mimo wysokich taktowań - powyżej 4800 MHz - miały również wysokie opóźnienia. W efekcie topowe DDR4 odbiegało wydajnością zaledwie o kilka procent. Na szczęście ceny spadły, dostępność jest już normalna, a w sklepach pojawiają się moduły od kolejnych producentów. Dotychczasowi zaś rozszerzają swoje oferty.

Wygląda na to, że palma pierwszeństwa pod względem taktowania należy aktualnie do Amerykanów. Pamięci Kingston Fury Beast DDR5 osiągnęły bowiem efektywny zegar 10 004 MHz (10 004 MT/s). Oczywiście jest to efekt ekstremalnego podkręcania, a wynik potwierdzony został już przez program CPU-Z i na HWBot.

Rekord ustanowiony został przez tajwańskiego overclockera znanego pod pseudonimem "Kovan Yang". Użyto do tego platformy składającej się z flagowego procesora Intel Core i9-12900KS oraz topowej płyty głównej MSI MEG Z690 Unify-X. CPU chłodzone było ciekłym azotem, zegar został zmniejszony do 425 MHz, a prócz tego z 16 rdzeni oraz 24 wątków pracowały tylko 2 rdzenie i 2 wątki.

W efekcie udało się osiągnąć na jednym module Kingston Fury Beast DDR5 o pojemności 16 GB taktowanie 5001,8 MHz, co daje nam 10 004 MT/s czy mówiąc bardziej po ludzku - efektywny zegar 10 004 MHz. W przypadku opóźnień mowa o 72-126-126-127 w trybie Gear 2.

Co prawda takie ustawienia i chłodzenie nijak ma się do warunków panujących w przeciętnym domu. Mimo wszystko pokazuje to potencjał, jaki skrywają w sobie jeszcze moduły DDR5. Producenci zdradzili, że planują zaoferować w przyszłości (premiera Intel Raptor Lake-S?) moduły oferujące 10 000 - 12 000 MT/s zaraz po wyjęciu z pudełka. Jednak z pewnością nie będą one tanie.

