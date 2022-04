DeepCool AK400 WH: Tanie chłodzenie procesora utrzymane w bieli

Lubisz, gdy twój zestaw komputerowy ładnie wygląda? Nie jesteś jednak fanem podświetlenia RGB LED? W takim razie przekonać może Cie nowe, całkowicie białe chłodzenie procesora chińskiej firmy DeepCool!

Każdy z nas składając nowy zestaw komputerowy kieruje się innymi wartościami. Jednak większość konsumentów można podzielić na kilka głównych grup: osoby zwracające uwagę na cenę, osoby kierujące się wydajnością, osoby ceniące sobie wzorową kulturę pracy i wreszcie osoby stawiające na wygląd. Oczywiście wszystkich z nich w mniejszym lub większym stopniu się przenikają.

DeepCool AK400 dostępny jest w białej oraz zwykłej wersji

Co więcej nawet w obrębie jednego "obozu" dochodzi do podziałów. W przypadku wyglądu można mówić o fanach podświetlenia RGB LED, osobach ceniących sobie surowy styl i zielony laminat, jak i fanach utrzymania wszystkiego w jednym kolorze. I to właśnie w ostatnią podgrupę celuję DeepCool.

Dzisiaj premierę ma DeepCool AK400(WH), czyli jednowieżowy układ chłodzenia procesora. Ma on wymiary 155 x 127 x 97 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i waży 661 gramów. Mamy tutaj do czynienia z czterema niklowanymi rurkami cieplnymi, każda o średnicy 6-milimetrów oraz miedzianą podstawą.

Sercem opisywanych coolerów jest autorski wentylator 120-milimetrowy z łożyskiem typu FDB oraz dziewięcioma łopatkami. Charakteryzuje się on prędkością od 500 do 1800 (+/-10%) RPM przy wydajności do 66,5 m3/h i deklarowanej kulturze pracy do 29 dB(A). Chińczycy oferują wsparcie nowszych i starszych procesorów. Mowa więc o gniazdach Intel LGA 1700, 1200, 115x oraz AMD AM4 i AM5.

DeepCool AK400 trafi do sklepów w dwóch wersjach - zwykłej oraz WH. Różnią się one wyglądem. Pierwsza z wymienionych to klasyczny połączenie srebrnego i czarnego koloru, druga zaś utrzymana została w niemal całkowitej bieli. Sugerowane ceny w Europie to kolejno 35 i 40 euro, czyli około 165 i 189 złotych.

Źródło zdjęć: DeepCool

Źródło tekstu: oprac. własne