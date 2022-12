PocketBook Viva to nowy czytnik z kolorowym ekranem. Kindle się chowa

PocketBook zapowiada wprowadzenie do sprzedaży czytnika PocketBook Viva z kolorowym wyświetlaczem E Ink Gallery 3. Ośmiocalowy ekran może wyświetlać pełną paletę barw, dzięki czemu kolorowe treści są jaśniejsze niż dotąd. Niestety, „to nie są tanie rzeczy”.

PocketBook Viva to pierwszy w Europie czytnik, który wykorzystuje kolorowy ekran E Ink Gallery 3. Wcześniej takie rozwiązanie pojawiło się w zapowiedzi firmy Sharp, a także w kampanii crowdfundingowej firmy Bigme.

Dlaczego E Ink Gallery 3 jest tak dobry?

Wyświetlacz E Ink Gallery 3 nie wykorzystuje filtru kolorów, za to powstał w nowej technologii – każdy jego piksel jest wypełniony kolorowymi pigmentami, dzięki czemu kombinacje barw są bogatsze i bardziej nasycone.

Wykorzystanie w czytniku nowego wyświetlacza sprawia, że zarówno obraz kolorowy, jak i czarno-biały mają teraz tę samą wysoką rozdzielczość 1440 x 1920 i gęstość 300 ppi. Ekran E Ink Gallery 3 ma wszystkie cechy i właściwości optyczne klasycznego E Ink, czyli przede wszystkim energooszczędność i bezpieczeństwo dla oczu.

Co więcej, dzięki technologii E Ink ComfortGaze można teraz złagodzić efekt niebieskiego światła. Ta technologia, w porównaniu z poprzednią generacją podświetleń, zmniejsza jego poziom nawet o 60 procent, co zapewnia dodatkowy komfort i ochronę. PocketBook Viva ma także funkcję regulacji jasności i barwy podświetlenia SMARTlight.

Jak przekonuje producent, 8-calowy ekran wielkości książki idealnie nadaje się do wyświetlania dowolnych treści: od zwykłych książek po kolorowe komiksy, czasopisma czy dokumenty z wykresami i tabelami.

PocketBook Viva dla fanów audiobooków

PocketBook Viva to czytnik, który może także zainteresować fanów audiobooków: obsługuje 6 formatów audio, ma wbudowany głośnik, Bluetooth i funkcję Text-to-Speech.

Czytnik wyposażony jest w Bluetooth w wersji 5.2 do szybkiego połączenia z bezprzewodowymi słuchawkami, głośnikami lub innymi systemami audio. Dzięki funkcji Text-to-Speech urządzenie może przeczytać na głos dowolny plik tekstowy niemal naturalnie brzmiącymi głosami, zamieniając go w audiobook.

Nie utopisz go zbyt łatwo

PocketBook Viva jest chroniony przed wpływem wody zgodnie ze standardem IPX8. Oznacza to, że czytnik wytrzyma zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 2 metrów na czas do 60 minut bez żadnych negatywnych konsekwencji. Ochrona przed wodą daje większą pewność użytkownikom podczas deszczu lub relaksu z książką w wannie.

PocketBook Viva pojawi się w sklepach pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Cena ma być zbliżona do 599 euro (ok. 2800 zł).

Najważniejsze cechy PocketBook Viva:

ekran E Ink Gallery 3, przekątna 8 cali, rozdzielczość 1440 x 1920, pojemnościowy, wielodotykowy, przednie podświetlenie SMARTlight,

czterordzeniowy procesor 4 x 1,8 GHz,

64 GB wbudowanej pamięci, 1 GB RAM,

Wi-Fi 5 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.2, USB typu C, audio przez USB,

23 formaty bez konwersji (19 formatów książkowych i 4 graficzne), w tym formaty komiksów, obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT

obsługa 6 formatów audiobooków – pliki audio w formatach M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3 MP3.ZIP,

aplikacje: odtwarzacz audiobooków, odtwarzacz audio i muzyki, przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, kalendarz, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, przeglądarka zdjęć, notatki,

usługi internetowe: ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook, PocketBook Cloud,

duży wybór słowników – oprócz 11 fabrycznie zainstalowanych kombinacji językowych, do dyspozycji są 42 kombinacje do bezpłatnego pobrania,

system operacyjny Linux 4.9.56

akumulator litowo-jonowy polimerowy, 3250 mAh, do miesiąca użytkowania,

wymiary 157 × 178 × 7,8 mm.

Źródło zdjęć: PocketBook

Źródło tekstu: PocketBook