Płyty główne Intel Z690 nie będą obsługiwać pamięci DDR5?

Jeszcze w tym roku zadebiutują procesory Intel Core 12. generacji (Alder Lake), a wraz z nimi płyty główne z chipsetem Z690. Te miały obsługiwać pamięci DDR5, ale w pierwszych modelach tego brakuje. Czy Intel pozostanie jednak przy DDR4?

Według ostatnich plotek procesory Intel Alder Lake oraz płyty główne Intel Z690 zadebiutują 19 listopada tego roku. Nie jest to data oficjalna, ale faktem jest, że trafią one na sklepowe półki jeszcze w tym roku. Z dotychczasowych informacji wiemy, że będą to układy hybrydowe, które wykorzystają nową podstawkę LGA1700 oraz obsłużą nowe pamięci DDR5. Rzecz w tym, że w sklepach pojawiły się pierwsze karty produktowe płyt głównych Z690 i te zdają się obsługiwać tylko pamięci DDR4.

Płyty Z690 z pamięciami DDR4?

Pierwsze płyty główne z chipsetem Z690 zauważył Japończyk znany na Twitterze jako @momomo_us. Ich karty produktowe pojawiły się w australijskich sklepach. Mowa o topowych modelach Gigabyte'a - Z690 Aorus Master oraz Z690 Aorus Elite AX, za które trzeba zapłacić w przeliczeniu prawie 2200 oraz 1300 zł. Problem polega na tym, że w ich specyfikacji pojawia się obsługa pamięci DDR4 oraz podstawka LGA1200. Jak to możliwe?

Możliwych wytłumaczeń jest kilka. Z jednej strony może to być po prostu błąd ludzki. Ktoś źle wpisał specyfikację nowych płyt i nie zostało to jeszcze poprawione. Z drugiej strony specyfikacja nie jest jeszcze znana i sklep skopiował ją z poprzednich modeli z chipsetem Z590. No i wreszcie może być też tak, że pierwsze modele rzeczywiście będą obsługiwać pamięci DDR4, bo początkowo dostępność modułów DDR5 może być bardzo ograniczona. Dopiero po czasie producenci mogą wprowadzić bardziej zaawansowane konstrukcje, do których da się zamontować nowe RAM-y. Odpowiedź powinniśmy poznać w ciągu kilku najbliższych tygodni.

