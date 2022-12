Płyty główne z chipsetem Intel B760 będą droższe od B660. Wiemy, o ile

Wychodzi na to, że płyty główne z chipsetem Intel B760 będą droższe od modeli z układem B660. Wiemy nawet, o ile wzrośnie ich cena.

Na początku 2023 roku Intel powinien zaprezentować tańsze procesory z serii Raptor Lake. Razem z nimi na sklepowe półki trafią płyty główne z chipsetem B760, które powinny interesować użytkowników z mniej zasobnym portfelem. Niestety, nie będą one aż tak tanie, jak modele z układem B660. Intel szykuje małą podwyżkę.

Płyty główne B760 będą droższe

Nie jest to informacja potwierdzona i w 100-procentach pewna, ale według plotek Intel zamierza o mniej więcej 10 procent podnieść ceny płyt głównych z chipsetem B760 w porównaniu do modeli B660. Pomimo tego nadal powinna to być opłacalna propozycja, szczególnie w zestawieniu z AMD. Płyty główne pod procesory Ryzen 7000 są aktualnie bardzo drogie i szybko się to nie zmieni.

Na razie nie wiemy wiele na temat możliwości płyt głównych z chipsetem B760. Prawdopodobnie różnice w porównaniu z B660 nie będą duże. Niektóre źródła twierdzą wręcz, że będą one praktycznie identyczne, poza jednym szczegółem — zmniejszeniem liczby linii PCIe 3.0 z 8 do 4 i jednocześnie zwiększeniem liczby linii PCIe 4.0 z 6 do 10.

Procesory, wraz z nowymi płytami głównymi, Intel powinien zaprezentować na targach CES 2023 w Las Vegas, które rozpoczynają się w pierwszych dniach stycznia.

