Płyty główne mITX i mATX ze zintegrowanym procesorem. Ideał do NAS?

Mała płyta główna z najnowszym procesorem Intela? A wszystko to z niskim poborem mocy i pasywnie chłodzone? Nie ma sprawy! Z pomocą przychodzi ASRock.

Na rynku sprzętu komputerowego mamy trzy główne formaty płyt głównych - ATX, Micro ATX oraz Mini ITX. Najpopularniejszy i najbardziej rozbudowany jest pierwszy z wymienionych standardów. Dwa kolejno są mniejsze i uboższe. O ile mATX jest często tańsze, tak w mITX płaci się już dodatkowo za miniaturyzację.

ASRock oferuje płyty z procesorami Intel Alder Lake-N

Jeśli szukaliście płyty głównej Micro ATX lub Mini ITX, której chcieliście użyć w HTPC lub własnoręcznie zbudowanym NAS-ie to mamy dobre wieści. ASRock pokazał dwie nowe platformy, które wyposażone są w zintegrowany procesor z rodziny Intel Alder Lake-N oraz pasywny układ chłodzenia.

ASRock N100M i N100DC-ITX to jak sama nazwa wskazuje nowe płyty główne mATX i mITX wyposażone w procesor Intel N100. Jest to 4-rdzeniowa i 4-wątkowa jednostka oparta na architekturze Gracemont ("rdzenie typu E"). Całość pracuje z zegarem do 3,4 GHz przy TDP zaledwie 6 W. Nie zabrakło też iGPU z 24 CU.

Obie płyty główne oferują po jednym gnieździe dla pamięci RAM DDR4 (do 32 GB; 3200 MHz). Również możliwości dla nośników danych są identyczne - dwa porty SATA III oraz jedno złącze M.2 PCIe 3.0 x2. Drugie, widoczne na zdjęciach złącze M.2 jest dla kart od łączności bezprzewodowej WiFi/Bluetooth.

ASRock N100M oferuje dwa złącza PCI Express dla kart rozszerzeń (np. karty graficzne) - jedno PCIe 3.0 x16 oraz jedno PCIe 3.0 x1. W przypadku ASRock N100DC-ITX mowa już tylko o jednym PCIe 3.0 x2.

Panel I/O w ASRock N100M gości port PS/2 typu Combo, po jednym HDMI, DisplayPort i VGA (D-Sub), dwa USB 3.2 Gen 1, cztery USB 2.0, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, jedno RJ-45 oraz trzy porty audio.

Panel I/O w ASRock N100DC-ITX oferuje złącze zasilające, port PS/2 typu combo, złącze COM1, po jednym HDMI i VGA (D-Sub), dwa USB 3.2 Gen 1, cztery USB 2.0, RJ-45 i trzy porty audio.

Tajwańczycy nie zdradzili daty premiery oraz sugerowanych cen. Opisywane płyty główne powinny jednak trafić do sklepów w najbliższych tygodniach, a cena powinna wynosić znacznie poniżej 1000 złotych.

Zobacz: GeForce RTX 4090 z kolejnym rekordem. Robi wrażenie

Zobacz: DeepCool Assassin IV. Tak wygląda najładniejsze chłodzenie procesora

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASRock

Źródło tekstu: oprac. własne