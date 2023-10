Nowe PlayStation 5 Slim z bardzo nietypowym wymogiem

Nowa wersja PlayStation 5 Slim pozwala na odłączanie i podłączanie napędu optycznego. Wiąże się z tym pewien nietypowy wymóg.

Nowa wersja PlayStation 5, ochrzczona przez graczy jako model Slim, zaczęła pojawiać się w pierwszych sklepach. Szybko okazało się, że ten wariant urządzenia ma bardzo nietypowy wymóg, związany z dołączanym napędem optycznym.

PlayStation 5 Slim

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie pudełka z konsolą określaną mianem PlayStation 5 Slim. Jest ona sprzedawana w zestawie z nowym Call of Duty. Normalnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ale czujni gracze zauważyli na pudełku pewien nietypowy szczegół.

Okazuje się, że konsola, do sparowania napędu optycznego Blu-ray, wymaga połączenia z internetem. To prawdopodobnie jednorazowa sprawa i chodzi o nawiązanie połączenia z serwerami Sony, ale nie zmienia to faktu, że jest to trochę nietypowe.

Wait…..are you actually trying to say to me that the PlayStation 5 Optional Disc Drive has ONLINE DRM??!!



I…I mean what??!!! pic.twitter.com/cYVGuPR16g — TheStebe (@The_Stebe) October 25, 2023

Bez tego czytnik płyt zapewne nie będzie działał, co w przypadku posiadaczy tradycyjnych modeli już w budowanym napędem nie jest żadnym problemem. Niektórzy narzekają, że jest to jeden z kroków, w trakcie którego mogą pojawić się ewentualne problemy, więc sama konfiguracja z góry staje się bardziej skomplikowana.

Nie wiadomo też, co z ewentualną sprzedażą napędu, który został sparowany z inną konsolą. Czy będzie to możliwe? A może czytnik płyt będzie działał tylko z tym PS5, z którym został pierwotnie połączony? Tego zapewne dowiemy się krótko po premierze urządzenia, a ta nastąpi już w listopadzie. Cena zostaje na tym samym poziomie, co wcześniej.

