Playstation 5: klienci zamawiają, kurierzy kradną. Na szczęście nie u nas.

W czwartek nastąpiła w Wielkiej Brytanii premiera konsoli Playstation 5, zaś lokalny oddział Amazon miał dostarczyć ją właśnie w tym dniu. I zamiast szczęśliwych klientów otrzymał potężną porcję skarg - zamówione konsole "wzięło i wcięło", choć wszystkie dokumenty oraz znaki na niebie i ziemi pokazywały, że zostały one przekazane kurierom z magazynów giganta. Stwierdzono co najmniej kilkadziesiąt takich incydentów, a zirytowani użytkownicy podzielili się swoim oburzeniem ze światem na Twitterze. Zamiast konsol mamy chiński odświeżacz powietrza, zabawkę Nerf, otrzymywano także kocie karmy i woreczki z ryżem oraz inne przedmioty, które z konsolami nie mają nic wspólnego. Dwa przykłady poniżej.

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU