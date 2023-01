Philips Hue wzbogaci się o nowe produkty oświetleniowe

Firma Signify pokazała nowe produkty oświetleniowe Philips Hue. Są wśród nich nowe lampy, przełącznik z minimocowaniem oraz aplikacja Hue Sync TV.

Zewnętrzny kinkiet Philips Hue Resonate

Kinkiet zewnętrzny Philips Hue Resonate emituje białe i kolorowe światło, które dzięki eleganckiej, czarnej obudowie skierowanej w dół subtelnie oświetli wszystkie przestrzenie poza domem. Kinkiet powinien bez trudu ożywić ganki oraz patio, a umieszczony w pobliżu drzwi wejściowych powita gości. Wygląd światła można spersonalizować za pomocą dołączonego do niego klipsa – na przykład smukły stożek światła idealnie sprawdzi się na wąskich ścianach i filarach.

Nowy uchwyt przełącznika Philips Hue Tap dial

Przełącznik Philips Hue Tap dial jest teraz dostępny z nowym okrągłym uchwytem o małej średnicy. Jest to alternatywa dla kwadratowego uchwytu ściennego, który dostępny był do tej pory. Pozwala to na większą swobodę montażu bezprzewodowego pilota w dowolnym miejscu: na ścianie (jak zwykły włącznik światła), na szafkach lub na powierzchniach magnetycznych, takich jak lodówka.

Przenośna lampa stołowa Philips Hue Go

Signify wkrótce wprowadzi na rynek ogłoszoną w ubiegłym roku przenośną lampę stołową Philips Hue Go. Produkt ten powinien pomóc w stworzeniu odpowiedniego nastroju zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu.

Aplikacja Hue Sync TV

Aplikacja Hue Sync TV współpracuje ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z ekranu telewizora marki Samsung. Można z nią synchronizować natywne aplikacje inteligentne, takie jak Netflix, urządzenia HDMI, dekodery czy konsole do gier. Głównym zadaniem aplikacji będzie sterowanie kolorowym oświetleniem Philips Hue zgodnie z obrazem wyświetlanym na ekranie telewizora. Teraz można do tego użyć przystawki Philips Hue Box.

Dostępność i cena

Kinkiet zewnętrzny Philips Hue Resonate (white and color ambiance) trafi na rynek w styczniu 2023 roku z ceną 769 zł .

z ceną . Przełącznik Philips Hue Tap dial z nową, mniejszą podstawką będzie dostępny od 14 marca tego roku z ceną 249 zł .

z ceną . Przenośną lampę stołową Philips Hue Go (white and color ambiance) będzie można kupić z końcem lutego 2023 roku w cenie 769 zł.

Zobacz: Sony z godnym podziwu pomysłem. Pomoże grać niepełnosprawnym

Zobacz: Realme Buds T100 – nowe słuchawki debiutują w Polsce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Signify

Źródło tekstu: Signify